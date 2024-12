Sonia Bruganelli: “Ho tradito Paolo Bonolis, gliel’ho confessato alla separazione”

Sonia Bruganelli, ospite a Belve, racconta il tradimento a Paolo Bonolis e lancia frecciatine a Laura Freddi, parlando della separazione e della sua vita privata.

Bruganelli e la confessione sul matrimonio con Bonolis

Nel corso della puntata di Belve condotta da Francesca Fagnani, in onda martedì 3 dicembre su Rai2, Sonia Bruganelli ha raccontato dettagli inediti sul matrimonio con Paolo Bonolis. Durante l’intervista, la produttrice ha ammesso apertamente di aver tradito l’ex marito: “L’ho tradito io e gliel’ho confessato quando ci siamo separati. Potevo evitare di dirglielo, ma ho scelto di essere sincera. Non l’ha presa bene, era molto contrariato”. Ha poi aggiunto: “L’ho fatto anche per liberarmi la coscienza, seppur in modo egoistico”.

Le parole di Bruganelli arrivano dopo settimane di speculazioni e polemiche legate ad altre sue dichiarazioni pubbliche, comprese quelle sul programma Ballando con le stelle. L’intervista si è rivelata una delle più attese della serata, arricchita da momenti intensi e sorprendenti.

Le critiche a Laura Freddi e le tensioni del passato

Nel corso dell’intervista, non sono mancate frecciatine all’indirizzo di Laura Freddi, ex fidanzata di Bonolis. Bruganelli ha sottolineato un cambiamento nell’atteggiamento della Freddi dopo la separazione: “Prima era molto carina con me, ma da quando mi sono separata da Paolo ha cambiato registro. Ora parla di me in tv ogni volta che può”. Ha raccontato anche episodi personali: “Le ho perfino prestato le mie scarpe, lei se le è messe e sembrava molto carina…”.

La Fagnani ha scherzato sulle tensioni fra le due, osservando che non si sono mai amate particolarmente. Bruganelli ha risposto con ironia, ricordando di aver suggerito Freddi come sua sostituta per alcune puntate del Grande Fratello, ma di aver temuto che potesse occupare il suo posto definitivamente.

Tra ironia e riflessione: Bruganelli si racconta

Oltre ai dettagli sulla vita privata, Sonia Bruganelli ha fatto un ritratto di sé stessa. Ha ammesso: “Sono una rosicona, lo riconosco, rosico tanto. Però mi considero anche molto generosa”. Ha definito la sua ostentazione un tratto trasgressivo del passato e ha condiviso momenti di grande emozione parlando dei suoi figli e della relazione con l’ex marito.