Da un taglio sul labbro si diffonde un’infezione fulminante, 20enne muore in pochi giorni

Un giovane padre di Victoria, in Australia, è deceduto improvvisamente a causa di un’infezione da stafilococco aureo che si è diffusa al cervello.

Un taglio sul labbro si trasforma in tragedia

Lockie Seddon, 20 anni, residente a Victoria, in Australia, è morto il 24 novembre dopo aver contratto un’infezione da stafilococco aureo, partita da un piccolo taglio sul labbro. Il giovane, padre di due bambini e in attesa del terzo con la compagna Claire, si era svegliato il giorno precedente con sintomi preoccupanti, come occhi gonfi e sporgenti, e aveva dichiarato alla sua compagna: “Sto morendo”. Ricoverato in un piccolo ospedale regionale, è stato trasferito d’urgenza al Royal Melbourne Hospital, ma non è mai più uscito dal coma farmacologico.

La famiglia è rimasta sconvolta dall’accaduto. La zia, Danielle Sherer, ha raccontato: “Era in perfetta salute fino al giorno prima. Aveva solo quel piccolo taglio, e poi è stato tutto finito”. I medici, stupiti dalla rapidità con cui l’infezione si è aggravata, hanno dichiarato che casi simili sono estremamente rari e difficili da prevedere.

La famiglia affronta una perdita devastante

La compagna di Lockie, Claire, ha espresso il suo senso di impotenza: “Hanno detto che non c’era nulla che avremmo potuto fare per evitarlo”. Nonostante ciò, il dolore rimane enorme, amplificato dalla necessità di prendersi cura dei due figli e affrontare una gravidanza di 15 settimane senza il sostegno del compagno. “I bambini sono molto stressati, e Claire deve trovare la forza per andare avanti,” ha spiegato Sherer.

La coppia, unita da sei anni, è stata descritta come profondamente innamorata. “Claire era l’amore della sua vita,” ha aggiunto Sherer, evidenziando come la loro relazione fosse un esempio di amore vero, spezzato tragicamente troppo presto.