Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, mistero su incontro a Miami, lei si fa fotografare in moto con un cavaliere misterioso

Nuovi rumors su Jannik Sinner e Anna Kalinskaya: avvistamenti a Miami riaccendono i dubbi sulla loro relazione. Pace fatta o addio definitivo?

Relax a Miami per Sinner, ma spunta il nome di Anna

Il tennista altoatesino Jannik Sinner è stato avvistato a Miami, dove si sta concedendo qualche giorno di relax prima dei prossimi impegni sportivi. Curiosamente, nella stessa città si trova anche la tennista russa Anna Kalinskaya, arrivata alcune settimane fa per trascorrere del tempo con amici.

Secondo indiscrezioni, tra i due potrebbe esserci stato un incontro segreto, ma i dettagli restano avvolti nel mistero. Nonostante le speculazioni, Sinner non ha pubblicato alcun messaggio d’auguri per il compleanno di Anna, celebrato il 2 dicembre, un’assenza che ha alimentato i dubbi sullo stato della loro relazione.

Anna tra social e vita mondana

Nel frattempo, Kalinskaya continua a condividere scorci della sua quotidianità su Instagram, mostrando una vita apparentemente serena. Tra le sue stories, messaggi di sostegno alla collega Elena Vesnina, che ha annunciato il ritiro, e momenti di festa con amici.

Un dettaglio non è passato inosservato: in alcune immagini, Anna è stata vista in compagnia di un uomo dall’identità misteriosa, tra concerti e giri in moto. Un segnale che potrebbe suggerire una rottura definitiva con Sinner?

Dubbi e speculazioni

Mentre il gossip si rincorre, Sinner e Kalinskaya continuano a mantenere il riserbo sulla loro relazione, lasciando i fan in sospeso. Solo il tempo dirà se il presunto incontro a Miami rappresenta una riappacificazione o la chiusura definitiva di una storia che ha fatto sognare tanti appassionati di tennis.