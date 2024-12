Attrice 24enne fa yoga su una scogliera viene travolta da un’onda, morta sul colpo

Kamilla Belyatskaya, attrice russa di 24 anni, ha perso la vita a Koh Samui, in Thailandia, dopo essere stata travolta da un’onda mentre praticava yoga.

Una vacanza in paradiso trasformata in tragedia

Kamilla Belyatskaya, giovane attrice originaria di Novosibirsk, si trovava in vacanza con il fidanzato sull’isola di Koh Samui, in Thailandia, luogo che amava e definiva “il più bel posto sulla Terra”. Sabato scorso, mentre praticava yoga su una scogliera, è stata travolta da un’onda gigante che l’ha trascinata in mare.

I video condivisi sui social media mostrano Kamilla seduta sul suo tappetino rosa, apparentemente serena, poco prima che l’onda colpisse. Le immagini catturano i momenti drammatici in cui la ragazza viene risucchiata dalla corrente.

Kamilla e il legame con Koh Samui

La 24enne, che si trovava spesso sull’isola, considerava quel luogo la sua “casa” spirituale. Solo pochi giorni prima della tragedia, aveva espresso la sua gratitudine per trovarsi lì, scrivendo sui social: “Sono molto molto felice di essere qui in questo momento, grazie universo”.

La scogliera era uno dei suoi luoghi preferiti, ma si è rivelata fatale a causa delle condizioni imprevedibili del mare.

La diffusione delle immagini e il cordoglio sui social

La tragedia ha scosso la comunità locale e internazionale, con molti che hanno ricordato Kamilla come una persona piena di vita e passione. Le immagini dell’incidente, diffuse online, hanno suscitato un dibattito sulla sicurezza nelle aree turistiche e sull’attenzione necessaria quando si frequentano zone costiere pericolose.

Koh Samui, una delle mete turistiche più amate della Thailandia, è nota per la sua bellezza, ma anche per le forti correnti marine in determinate stagioni. La vicenda di Kamilla è un doloroso promemoria dei rischi legati alla natura imprevedibile del mare.