Tragedia in tangenziale, scendono dall’auto per verificare i danni di un tamponamento e vengono travolti da un’auto che sopraggiungeva

Due automobilisti, scesi per verificare i danni di un tamponamento sulla Tangenziale di Napoli, sono stati travolti da un’auto in corsa.

Scontro sul viadotto Fontanelle: due feriti trasportati in ospedale

Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio, mercoledì 4 dicembre 2024, sulla Tangenziale di Napoli, in corrispondenza del viadotto Fontanelle, prima dell’uscita Capodimonte in direzione Corso Malta. Secondo le prime informazioni, il sinistro ha coinvolto due persone, un uomo e una donna, che si trovavano fuori dalle rispettive auto al momento dell’impatto.

Inizialmente, i due automobilisti si erano fermati sulla corsia di emergenza per constatare i danni di un tamponamento avvenuto poco prima. Durante la sosta, sono stati travolti da una terza vettura sopraggiunta ad alta velocità. I due feriti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti e cure mediche. Fortunatamente, al momento non risultano essere in pericolo di vita.

Rilievi e indagini: possibile uso delle telecamere di sorveglianza

L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico, con lunghe code lungo la Tangenziale. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Napoli e il personale della società di gestione della Tangenziale, per effettuare i rilievi necessari. Gli inquirenti stanno esaminando le dinamiche del sinistro e potrebbero acquisire le immagini delle telecamere di sorveglianza lungo il tratto stradale per chiarire con precisione le circostanze dell’accaduto.

Le indagini sono ancora in corso per verificare eventuali responsabilità e accertare se siano stati rispettati i protocolli di sicurezza sulla strada.