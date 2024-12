Fedez e Beppe Sala, botta e risposta acceso dopo l’ultimo brano del rapper, Fedez: “Fai il tuo lavoro”

Continua il botta e risposta tra il rapper milanese e il sindaco Beppe Sala. Al centro della discussione, le condizioni di sicurezza in città.

Fedez critica la sicurezza a Milano durante un freestyle

Il rapper Fedez ha lanciato un’accusa diretta al sindaco di Milano, Beppe Sala, durante un freestyle eseguito nel programma Real Talk, noto format dedicato alla scena rap italiana. Nella performance, Fedez ha puntato il dito contro la gestione della sicurezza cittadina con queste parole: “Milano brucia, uno stupro ogni venti ore. Beppe Sala un influencer con la fascia tricolore. La politica richiede, il giornalismo provvede. Priorità di ‘sto paese: farsi i ca** di Fedez”*.

Il passaggio ha immediatamente attirato l’attenzione del pubblico e dei media, con una serie di reazioni che hanno acceso il dibattito sul tema. L’accusa del rapper, che denuncia un presunto degrado della città, ha trovato risonanza anche sui social, dove il nome di Beppe Sala è diventato rapidamente virale.

Sala risponde, ma Fedez rincara la dose

Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Milano, che ha risposto durante un’intervista: “Io non so cosa dire, non mi sembrava che Fedez avesse contribuito alla sicurezza milanese, se vogliamo dirla tutta. E la chiudo qui”.

Le parole di Sala, però, non hanno fermato il rapper, che ha deciso di controbattere attraverso una storia su Instagram, condividendo un articolo che riportava la dichiarazione del sindaco. Accompagnando il post, Fedez ha scritto: “È il tuo lavoro, non il mio”, sottolineando la responsabilità istituzionale di Sala rispetto ai problemi di sicurezza evidenziati.

Una critica a tutto tondo

Durante il suo intervento a Real Talk, Fedez non si è limitato a criticare il sindaco di Milano. Nel testo della performance ha anche fatto riferimenti personali, includendo l’ex moglie Chiara Ferragni e il suo nuovo compagno, Giovanni Tronchetti Provera, con frasi che hanno ulteriormente alimentato la discussione sui social. Il rapper ha condiviso versi che riflettono su una vita di apparente perfezione, dichiarando: “Ho smesso di mettere in mostra una vita perfetta che non mi appartiene”.