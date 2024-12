“Mi sento male” lo dice ai genitore, poi crolla a terra, muore a 13 anni Caterina per un malore improvviso

Un dramma improvviso ha sconvolto la comunità di Torrita di Siena: Caterina Goti, 13 anni, è morta venerdì scorso dopo un malore.

Il tragico episodio

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di venerdì. Caterina, studentessa delle scuole medie, si è sentita male improvvisamente mentre si trovava in casa con i genitori. Prima di crollare a terra, la giovane è riuscita ad avvertire mamma e papà dicendo: “Non mi sento bene”.

I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono giunte due ambulanze e un elicottero per il trasporto urgente in ospedale. Tuttavia, nonostante il tempestivo intervento, per Caterina non c’è stato nulla da fare.

Il cordoglio della comunità

La morte di Caterina ha lasciato un vuoto enorme nella comunità di Torrita di Siena. Il Comune ha espresso il proprio cordoglio con un messaggio sui social:

“Torrita di Siena piange la scomparsa di Caterina, che oggi un triste e ingiusto destino ha strappato alla vita, ai sogni e alla spensieratezza della sua giovanissima età, all’amore dei suoi cari e di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerla. L’amministrazione comunale, a nome della collettività, esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia, in questo momento di indicibile dolore”.

Amici, conoscenti e cittadini hanno lasciato numerosi messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia Goti, ricordando Caterina come una ragazza solare e piena di vita.

L’ultimo saluto

Il funerale di Caterina si è svolto oggi, 8 dicembre. La cerimonia ha visto una grande partecipazione, con la comunità unita nel dolore per dare l’ultimo saluto alla giovane. Un giorno di profonda tristezza per Torrita di Siena, che ricorderà Caterina per il sorriso e l’energia che aveva portato nella vita di chi l’aveva conosciuta.