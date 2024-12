Anziano ruba alimenti al supermercato e viene arrestato: “La pensione non mi basta per vivere”

Un uomo di 78 anni, residente nella Bergamasca, è stato sorpreso a rubare alimenti per un valore di circa 40 euro in un supermercato di Seriate.

Il furto e l’arresto

Il furto si è verificato lo scorso giovedì, 5 dicembre, quando l’anziano ha cercato di allontanarsi dal supermercato con del formaggio e altri generi alimentari nascosti in una busta. La tentata sottrazione è stata segnalata dal sistema antitaccheggio, spingendo una cassiera a fermare l’uomo per un controllo. L’anziano avrebbe reagito spingendo il carrello contro la dipendente, un gesto che ha portato all’accusa di rapina impropria. La cassiera, fortunatamente, non ha riportato lesioni.

Il processo e la decisione del giudice

Processato per direttissima, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità davanti al giudice, spiegando che la pensione che percepisce non gli consente di arrivare a fine mese: “Ho rubato perché i soldi della pensione non mi bastavano”, avrebbe dichiarato. Durante l’udienza, l’anziano ha espresso le sue scuse per l’accaduto.

Nonostante l’accusa avesse richiesto l’obbligo di dimora, il giudice ha deciso di non applicare misure cautelari. La decisione è stata motivata dal basso valore della merce sottratta e dalla necessità oggettiva dell’uomo di provvedere al proprio fabbisogno alimentare.