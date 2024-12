Vanno al ristorante, si rifiutano di pagare il coperto e prendono a pugni il cassiere: violenta aggressione in un locale

A Salerno, tre persone contestano il pagamento del coperto in un ristorante e aggrediscono un dipendente. Il titolare denuncia episodi ripetuti.

Aggressione al Waqas Kebab di Salerno

Ieri, Domenica sera 8 dicembre, nel quartiere Pastena, a est di Salerno, il Waqas Kebab è stato teatro di un episodio violento. Tre persone, dopo aver consumato la cena nel locale di cucina pakistana, hanno contestato il pagamento del coperto previsto per chi mangia all’interno. Durante il momento di tensione, due dei tre avventori si sono allontanati per controllare l’esterno, mentre il terzo ha sferrato un pugno al dipendente che si trovava alla cassa.

Il titolare, Muhammed Waqas, ha espresso preoccupazione per l’accaduto: “Non è la prima volta che si verificano episodi del genere nel nostro locale. Lo stesso dipendente, in passato, è stato ferito con un coltello durante il lavoro. Inoltre, alcuni colleghi hanno subito il furto delle loro biciclette”.

Nessuna denuncia immediata ma possibili azioni legali

Nonostante l’aggressione, il dipendente ha scelto di non sporgere denuncia, un fatto che il titolare ha attribuito al senso di scoraggiamento provocato da situazioni simili. Tuttavia, Waqas ha precisato di aver contattato uno studio legale per valutare eventuali azioni: “Io, da titolare, intendo denunciare l’episodio. Non possiamo continuare a subire atti di violenza e soprusi”.

Questi episodi, che colpiscono in particolare lavoratori stranieri, sollevano interrogativi sulla sicurezza e sulla tutela dei diritti nei contesti lavorativi. Il locale è già stato bersaglio di altri atti criminali,