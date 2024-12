Multe Covid annullate, stop definitivo alle sanzioni: cosa cambia per chi ha già pagato

Il governo interviene con una bozza del decreto Milleproroghe: sospensione definitiva delle multe da 100 euro per chi non si è vaccinato contro il Covid.

Multe Covid, il governo cancella le sanzioni per i No vax

Le sanzioni da 100 euro emesse contro coloro che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale anti-Covid non saranno più applicate. È quanto emerge da una bozza del decreto Milleproroghe, che include una disposizione attualmente in fase di valutazione dal Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze). L’articolo prevede l’interruzione «definitiva» di tutti i procedimenti sanzionatori ancora in corso.

Secondo il testo della bozza, «le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate», mettendo così fine alle multe per chi non aveva rispettato l’obbligo vaccinale introdotto durante la pandemia. La disposizione rappresenta un cambio di passo rispetto alla versione precedente del decreto, che si limitava a prorogare il congelamento delle sanzioni senza eliminarle.

Rimborso per chi ha già pagato

Un altro punto cruciale della bozza riguarda coloro che hanno già pagato la multa. I procedimenti pendenti saranno «estinti di diritto», e le somme versate in precedenza saranno rimborsate. Questo rappresenta una novità significativa, poiché la versione iniziale del decreto non prevedeva il rimborso delle sanzioni già saldate.

Il testo, tuttavia, è ancora in fase di revisione e soggetto a possibili modifiche prima dell’approvazione definitiva. La decisione ha suscitato interesse e attenzione, soprattutto per il suo impatto sui cittadini sanzionati durante il periodo della pandemia.