Trump e il rapporto sempre più stretto con Giorgia Meloni, “E’ fantastica, è piena d’energia”

Donald Trump, presidente eletto degli Stati Uniti, ha rilasciato dichiarazioni significative durante un’intervista al New York Post dopo il suo incontro a Parigi con la premier italiana Giorgia Meloni e altri leader mondiali. Trump ha parlato del suo rapporto con Meloni, definendola “una persona con molta energia” e “fantastica”, e ha commentato il conflitto russo-ucraino, sottolineando il suo impegno a porvi fine.

L’incontro con Giorgia Meloni

Trump ha descritto l’incontro con Meloni, avvenuto durante il ricevimento organizzato per la riapertura di Notre Dame, come un momento positivo e produttivo. “Ho avuto un grande incontro con Giorgia Meloni. È una vera fonte di energia”, ha dichiarato il tycoon, che ha confermato di aver cenato con la premier italiana durante l’evento.

Meloni ha condiviso uno scatto dell’incontro sui propri canali social, mentre l’Economist ha analizzato il ruolo della leader italiana come una “sussurratrice” influente nelle relazioni transatlantiche. Andrea Stroppa, rappresentante italiano di Elon Musk, ha sottolineato l’importanza del rapporto Trump-Meloni, definendolo “un’opportunità rara” per rafforzare i legami tra Italia e Stati Uniti. Anche James Carafano, esperto della Heritage Foundation, ha commentato positivamente: “Il rapporto Trump-Meloni potrebbe diventare il più importante nelle relazioni transatlantiche, grazie alla voce conservatrice solida che Meloni rappresenta in Europa”.

Il conflitto russo-ucraino

Trump ha anche affrontato il tema del conflitto tra Russia e Ucraina, ribadendo il desiderio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky di raggiungere la pace. “Zelensky vuole fare la pace. Pensa che sia giunto il momento, e anche Putin dovrebbe considerarlo, perché ha perso: con 700.000 vittime è giunto il momento di fermarsi”, ha affermato.

Trump ha confermato che sta lavorando a un piano per porre fine alla guerra, che ha definito “ridicola”. Ha sottolineato l’urgenza di una soluzione pacifica, evidenziando la necessità di stabilire stabilità nella regione e di prevenire ulteriori perdite umane.

Prospettive future

Con il rafforzamento del legame Trump-Meloni e l’impegno del presidente eletto sul fronte geopolitico, si delinea una nuova fase nelle relazioni internazionali. L’influenza di Meloni potrebbe consolidare l’asse tra Italia e Stati Uniti, mentre le strategie per il conflitto in Ucraina restano al centro dell’agenda politica di Trump.