Federica Pellegrini: «Fare pace con Magnini? Mai” e poi spiega il perchè

La campionessa di nuoto si racconta in un’intervista, affrontando temi personali e sociali. Patriarcato, relazioni complicate e il suo rifiuto del gossip.

Patriarcato e sfide sociali: il messaggio di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini, tra i suoi molteplici impegni che spaziano dalla televisione alla sua accademia di nuoto, ha recentemente rilasciato un’intervista a La Stampa. Durante la conversazione, ha affrontato temi rilevanti come il patriarcato e il maschilismo. La nuotatrice ha dichiarato senza esitazioni: «Il patriarcato esiste e scalcia, con radici ben salde. Lo vediamo nel machismo e nella sopraffazione, perpetuati anche attraverso un linguaggio che nasconde concetti feroci e violenti».

La Pellegrini ha raccontato di essersi imbattuta in comportamenti maschilisti persino durante la sua carriera sportiva: «Molti colleghi maschi hanno cercato di sminuirmi e ancora ci provano». Il suo impegno per sensibilizzare le nuove generazioni è ora parte integrante del suo lavoro anche attraverso la Fondazione Giulia Cecchettin, un’iniziativa a sostegno delle donne.

Relazioni tossiche e il passato sentimentale complicato

Oltre ai temi sociali, la campionessa si è aperta su esperienze personali legate alle relazioni amorose, rivelando di aver vissuto dinamiche tossiche, pur specificando che non si è mai trattato di episodi di violenza. «Ho avuto altri problemi: tira e molla, tradimenti, mi sono incasinata la vita. Sono diventata una macchina da gossip», ha spiegato.

Riferendosi agli ex compagni, come Luca Marin e Filippo Magnini, la nuotatrice ha ammesso che i rapporti si sono conclusi con difficoltà: «Pace con Magnini? No, ci siamo massacrati, è evidente che non eravamo destinati a essere importanti l’uno per l’altra».

Il gossip e la scelta di starne lontana

La Pellegrini ha espresso un netto rifiuto per il gossip, un fenomeno che in passato ha influenzato la sua vita pubblica: «L’ho usato e mi ha travolto, ma ora sto alla larga. Appena c’è traccia di gossip, taccio».

Riguardo al caso che ha coinvolto il maestro di danza Angelo Madonia durante la sua partecipazione a Ballando con le stelle, Federica ha preferito non entrare nel merito: «Il gossip riguarda lui e altre persone, io ne resto fuori».

Prima di concludere, ha ironizzato sul soprannome di “mangiauomini” spesso attribuitole, sottolineando che affronta queste etichette con autoironia e maturità.