Bari-New York, da giugno 2025 il nuovo volo diretto: al Karol Wojtyła arriva il Boeing 787

Un collegamento diretto con New York sarà operativo da giugno 2025 dall’aeroporto Karol Wojtyła di Bari, utilizzando un Boeing 787.

Bari si collega a New York: il primo volo diretto dal 2025

A partire da giugno 2025, l’aeroporto Karol Wojtyła di Bari inaugurerà un collegamento diretto con New York. L’annuncio è stato dato da Antonio Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia, durante l’evento celebrativo per i 40 anni della società. La nuova tratta sarà operata da Neos, compagnia aerea italiana già attiva sulla rotta tra Milano Malpensa e l’aeroporto JFK di New York. Per la prima volta, Bari ospiterà voli di linea effettuati con un Boeing 787, aereo tecnologicamente avanzato e caratterizzato da un design innovativo.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha espresso grande soddisfazione per il nuovo collegamento: “Il Bari-New York è molto più di un collegamento aereo, è un sogno che prende il volo, un abbraccio tra la Puglia e il mondo. Questo risultato rende la nostra regione sempre più protagonista a livello internazionale”. Emiliano ha sottolineato come il volo rappresenti un’importante opportunità sia per i pugliesi residenti negli Stati Uniti, che potranno tornare a casa più facilmente, sia per i turisti interessati a scoprire le bellezze della regione.

Un traguardo storico per Aeroporti di Puglia

La novità arriva in un anno di grandi successi per Aeroporti di Puglia, che ha celebrato il superamento dei 10 milioni di passeggeri transitati negli scali regionali. Tra i risultati significativi, il completamento di un accordo di programma da 218 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali.

“Ringrazio Aeroporti di Puglia, Aldo Patruno e gli assessori Ciliento e Lopane per il lavoro svolto – ha aggiunto Emiliano –. Questo traguardo testimonia che investire in connessioni e infrastrutture significa investire nel futuro della nostra regione”.

L’apertura della tratta Bari-New York è un passo importante per consolidare la posizione della Puglia come meta internazionale, rendendola ancora più accessibile e attrattiva per visitatori e pugliesi nel mondo.