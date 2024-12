Bimba di 8 anni picchiata da due bambini della stessa età, ricoverata con trauma facciale, la mamma: “Mia figlia vittima di bullismo in classe, avevo già denunciato”

Una bambina di 8 anni è stata ricoverata al Santobono di Napoli con un trauma facciale. La madre denuncia: “Vittima di bullismo da parte di due compagne”.

L’episodio alla scuola Russo Montale di Napoli

Una bambina di 8 anni è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli dopo aver riportato un trauma facciale. Secondo quanto dichiarato dalla madre, l’incidente sarebbe avvenuto alla scuola Russo Montale, situata nel quartiere Stella, durante una lezione. La piccola sarebbe stata spinta contro una porta da due compagne di classe. Il referto medico evidenzia un “trauma facciale” e un “ematoma palpebrale destro”.

L’episodio è stato denunciato dalla madre che ha dichiarato: “Mia figlia è vittima di bullismo. Ho segnalato la situazione più volte alla direzione scolastica, ma non sono stati presi provvedimenti”. La donna ha deciso di tenere la bambina a casa dopo averla portata al pronto soccorso.

Le dichiarazioni di Francesco Emilio Borrelli

Il deputato Francesco Emilio Borrelli, contattato dalla madre della bambina, ha espresso la sua preoccupazione per l’accaduto. “È inaccettabile che episodi del genere avvengano a scuola, un luogo che dovrebbe garantire la sicurezza dei bambini. Contatteremo i vertici scolastici per chiarire i fatti e verificare se le denunce presentate dalla madre sono state effettivamente esaminate. La scuola ha il compito di contrastare il bullismo, non di ignorarlo”, ha affermato Borrelli.

Il deputato ha anche sottolineato l’importanza di convocare i genitori delle bambine coinvolte per appurare la verità e intraprendere eventuali azioni correttive. “Il bullismo è un problema radicato che richiede interventi seri e tempestivi, specialmente da parte delle istituzioni scolastiche”, ha concluso.