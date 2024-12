Autobus fuori controllo travolge veicoli e persone, 7 morti e 40 feriti, l’autista: “Mi sono confuso con il cambio automatico”

Un autobus ha seminato il panico, travolgendo veicoli e pedoni. L’autista ha ammesso di essersi confuso con il cambio automatico.

Tragedia a Mumbai: autobus travolge la folla

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di lunedì a Mumbai, in India, causando almeno sette morti e quaranta feriti, di cui alcuni in condizioni critiche. Un autobus elettrico della compagnia pubblica Best, assegnato al conducente solo pochi giorni prima, ha improvvisamente accelerato, perdendo il controllo per oltre 200 metri. Durante la corsa, il mezzo ha travolto pedoni e distrutto diversi veicoli, tra cui motociclette, risciò e automobili, prima di schiantarsi contro il muro di un edificio residenziale.

Secondo le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza, l’autobus ha sfrecciato senza rallentare, scatenando il caos in una zona densamente abitata del distretto di Kurla West. “Ho perso il controllo del mezzo perché non ero abituato al cambio automatico,” ha dichiarato l’autista durante l’interrogatorio. Il veicolo, entrato in servizio solo tre mesi fa, era stato affidato all’uomo pochi giorni prima dell’incidente.

La dinamica dell’incidente e le testimonianze

Il terribile episodio si è verificato intorno alle 21:30 ora locale, quando le strade di Kurla West, affollate di persone e veicoli, sono diventate teatro della tragedia. “Non avendo il pedale della frizione, potrei essermi confuso durante la guida,” ha aggiunto l’autista, arrestato con l’accusa di omicidio colposo. Le autorità stanno ora valutando la responsabilità della compagnia di trasporto per eventuali mancanze nella formazione del conducente.

I soccorsi sono intervenuti rapidamente per portare i feriti nei vicini ospedali, mentre la polizia ha avviato le indagini. La scena dell’incidente è stata descritta come “devastante,” con detriti sparsi ovunque e vetri in frantumi. Tra i coinvolti ci sono una decina di pedoni e numerosi automobilisti.