Concessionaria rifiuta il reso dell’auto che presenta molti problemi, lui sale sull’auto, ingrana la marcia e si schianta contro la vetrata: arrestato

Un uomo dello ha distrutto la vetrata di una concessionaria con la sua auto, dopo che il rivenditore ha rifiutato il rimborso.

La lite sul rimborso e l’estremo gesto

L’episodio è avvenuto lunedì scorso nello Utah, Stati Uniti, quando un uomo, il cui nome non è stato divulgato, ha finalizzato l’acquisto di una Mazda Subaru presso una concessionaria locale. Dopo poche ore, l’acquirente ha affermato di aver riscontrato problemi meccanici con il veicolo e ha tentato di restituirlo, chiedendo il rimborso dell’intera somma versata.

Di fronte al rifiuto del concessionario, l’uomo ha reagito in maniera estrema. Dopo aver minacciato verbalmente il personale di “distruggere la vetrata del negozio”, è passato ai fatti. Salito sulla vettura appena acquistata, si è lanciato contro la facciata della concessionaria, infrangendo completamente il vetro e causando ingenti danni alla struttura.

Le conseguenze legali e l’intervento delle autorità

Fortunatamente, non si sono registrati feriti durante l’accaduto, ma i danni materiali sono stati significativi. La scena, catturata in un video condiviso da FOX 13 News, mostra l’impatto e il caos successivo.

L’uomo è stato successivamente arrestato dalle forze dell’ordine locali con l’accusa di danneggiamento colposo e di messa in pericolo sconsiderato. Attualmente si trova in carcere in attesa delle procedure giudiziarie.