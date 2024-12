Le porta il pranzo a domicilio e la dottoressa: “Si sente bene?”, barista con un infarto in corso salvato in tempo

Una dottoressa del Pronto soccorso di Merate salva un barista colpito da infarto grazie alla sua prontezza e all’esperienza trentennale.

La prontezza di Carmen Salvatore salva un barista al Pronto soccorso di Merate

A Merate, al Pronto soccorso dell’ospedale Mandic, un intervento tempestivo della dottoressa Carmen Salvatore ha salvato la vita a un barista 51enne colpito da un infarto. Il fatto è avvenuto mentre l’uomo stava consegnando il pranzo alla dottoressa, in servizio presso la struttura da cinque anni.

«L’ho visto pallido e affaticato, mi sono subito accorta che qualcosa non andava», racconta Carmen, 58 anni e con oltre trent’anni di esperienza nel settore sanitario. Dopo aver notato i sintomi sospetti, ha insistito affinché l’uomo si sottoponesse a un controllo. «Mi diceva che era solo stanco, ma io non ero convinta», ha spiegato la dottoressa. Grazie al suo intervento, è stata immediatamente eseguita la diagnosi di infarto in corso e l’uomo è stato trasportato d’urgenza in Cardiologia, dove si trova ora fuori pericolo.

Un esempio di esperienza e dedizione

La dottoressa Salvatore, abituata alla routine frenetica del Pronto soccorso, ha dimostrato una sensibilità fuori dal comune. «Dopo tanti anni riconosco un infarto a colpo d’occhio», ha dichiarato, spiegando come i sintomi dell’uomo fossero inequivocabili: pallore, difficoltà respiratorie e stanchezza eccessiva. Nonostante le iniziali rassicurazioni del barista, la dottoressa ha insistito per un elettrocardiogramma e analisi del sangue, confermando così la gravità della situazione.

Il barista, ora in ripresa, è stato salvato grazie alla prontezza di Carmen, che sottolinea come il suo intervento rappresenti semplicemente il dovere di un medico: «Non ho fatto nulla di straordinario, è il mio lavoro». Tuttavia, il suo gesto ha attirato l’attenzione e l’apprezzamento di molti, mostrando quanto l’attenzione ai dettagli possa fare la differenza.