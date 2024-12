Ballando con le stelle, cacciato Mariotto, in giuria arriva Alberto Matano

Guillermo Mariotto potrebbe lasciare il suo posto come giurato di Ballando con le stelle. Alberto Matano, volto noto di Rai 1, emerge come possibile sostituto.

Guillermo Mariotto verso l’addio al programma

Tensioni all’interno del popolare dance show Ballando con le stelle, trasmesso da Rai 1. Secondo fonti interne, i dirigenti Rai starebbero valutando l’esclusione di Guillermo Mariotto dal ruolo di giudice, in seguito a una serie di controversie. Tra queste, un episodio avvenuto durante la diretta del 30 novembre, in cui il giurato è stato accusato dalla senatrice Susanna Donatella Campione di comportamenti inappropriati nei confronti di un ballerino.

“Mariotto ha toccato le parti intime di un ballerino, che imbarazzato ha cercato di spostarsi”, ha dichiarato la senatrice, suscitando polemiche. In difesa di Mariotto è intervenuta Selvaggia Lucarelli, che ha dichiarato: “Guardando il video, dire che è stato un gesto intenzionale è davvero cattiva fede”. Nonostante le difese pubbliche, Rai sembrerebbe intenzionata a non ignorare altri comportamenti giudicati problematici. Come riportato da TvBlog, la decisione sarebbe motivata da “una serie di gocce che avrebbero fatto traboccare il vaso”.

Anche Stefano Dominella, rappresentante della maison Gattinoni di cui Mariotto è direttore creativo, ha difeso il giudice: “Il nostro avvocato è pronto a sporgere denuncia per tutelare il buon nome di Mariotto e della nostra storica maison”. Tuttavia, nonostante i sostegni ricevuti, il futuro del celebre stilista nel programma appare incerto.

Matano pronto a subentrare

Con la semifinale del 14 dicembre alle porte, cresce l’ipotesi di una giuria ridotta a quattro componenti, a meno che non venga individuato un sostituto per Mariotto. Tra i nomi in pole position emerge quello di Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta e già opinionista del programma.

Matano potrebbe affiancare i giudici rimasti, garantendo continuità e professionalità per le ultime due puntate di questa edizione. Parallelamente, si discute anche su chi potrebbe occupare il ruolo vacante nella prossima edizione autunnale del 2025, qualora Mariotto venisse escluso in via definitiva.

La decisione ufficiale dovrebbe arrivare a breve, ma nel frattempo il pubblico attende con ansia il nuovo assetto della giuria per le battute finali del programma.