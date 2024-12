Giorgia Meloni nominata leader più influente d’Europa per il 2025 da Politico

Giorgia Meloni è stata riconosciuta dalla testata Politico come la figura più potente in Europa per il 2025, sottolineando il suo crescente ruolo internazionale.

Meloni, figura centrale tra Europa e Stati Uniti

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata definita da Politico la persona più influente d’Europa per il 2025. La testata americana ha evidenziato come il numero di telefono della leader di Fratelli d’Italia sia tra i più importanti per figure di spicco come Elon Musk e il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump. “Se sei Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, e un consulente chiave di Trump, il numero di telefono che devi comporre è quello di Giorgia Meloni”, si legge nell’articolo.

Il riconoscimento riflette il rapido avanzamento della carriera politica di Meloni, che in meno di un decennio è passata da leader di un piccolo partito ultranazionalista a primo ministro italiano, trasformandosi in un’interlocutrice privilegiata sia per Bruxelles che per Washington. La testata ripercorre il percorso della leader, dai suoi inizi nella gioventù del Movimento Sociale Italiano fino alla vittoria elettorale del 2022, evidenziando come le sue posizioni su temi come immigrazione e diritti LGBTQ+ abbiano gradualmente ottenuto l’attenzione e il rispetto dei leader europei.

La stabilità del governo e il profilo internazionale

Meloni è riuscita a consolidare la sua immagine di leader stabile e pratica. Dal suo insediamento, il governo italiano ha guadagnato una stabilità che mancava da decenni, rafforzando la posizione del Paese nello scenario europeo e transatlantico. “Molti leader dell’Ue sono passati dall’indifferenza all’approvazione nei confronti di Meloni”, sottolinea Politico, che la descrive come rappresentante di uno “zeitgeist radicale” emergente su entrambe le sponde dell’Atlantico.

Tra gli episodi riportati nell’articolo, spicca lo scambio con Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. Dopo essere stata definita “strza” da De Luca, Meloni ha replicato con ironia durante un evento in Campania, salutandolo con la frase: “Come stai? La strza ti saluta”.

Questo riconoscimento internazionale rafforza ulteriormente il profilo politico e personale di Giorgia Meloni, confermando il suo ruolo di primo piano nel panorama europeo e globale.