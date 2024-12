Teo Mammucari, tensioni con Thais Wiggers dopo l’intervista a Belve, le sue parole sui social sono una lama

L’intervista di Teo Mammucari a Belve suscita la dura reazione della sua ex compagna Thais Wiggers, che condivide un commento enigmatico sui social.

Un’intervista breve ma intensa

L’apparizione di Teo Mammucari a Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, continua a far discutere. La sua intervista, durata appena cinque minuti, ha colpito per il tono diretto e infastidito del conduttore. A rendere l’episodio ancora più intrigante, è stata la reazione di Thais Souza Wiggers, ex compagna di Mammucari e madre di sua figlia Julia, nata nel 2008.

Subito dopo la messa in onda dell’intervista, Thais Wiggers ha pubblicato una storia su Instagram che sembra essere una risposta indiretta al comportamento di Mammucari. La modella ha scritto: “Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade”, accompagnando la frase con due emoticon raffiguranti maschere teatrali e una pantera, simbolo iconico del programma di Fagnani. Questo messaggio criptico ha riacceso i riflettori sulla relazione tra i due, che negli anni è stata segnata da momenti di tensione e riavvicinamenti.

Una relazione complessa

La storia d’amore tra Teo Mammucari e Thais Wiggers iniziò nel 2006 durante il periodo in cui entrambi lavoravano per Striscia la Notizia: lui come conduttore, lei come velina. La relazione durò tre anni e si concluse nel 2009, lasciando spazio a un rapporto inizialmente complicato. Lo stesso Mammucari, in un monologo a Le Iene, aveva rivelato di non aver visto la figlia per tre anni, periodo durante il quale soffrì di depressione e intraprese un percorso di psicoanalisi.

Negli anni successivi, i due sembravano aver trovato un equilibrio per il bene di Julia, ma la recente reazione di Thais Wiggers ha sollevato nuovi interrogativi. “Non è un rapporto buono, ma da genitori… Oggi siamo felici, ma il nostro non è mai stato un rapporto bello”, aveva dichiarato Teo Mammucari qualche anno fa durante un’intervista a Verissimo. Ora, però, il messaggio social della modella potrebbe suggerire che le tensioni non siano del tutto superate.

L’intervista e le successive reazioni confermano quanto la vita privata delle celebrità possa influire sulla percezione pubblica, alimentando discussioni sui media e tra i fan.