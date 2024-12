Incidente mortale, operai cadono da sei metri, uno ha perso la vita

Due operai sono caduti durante la manutenzione di un tetto a San Vittore del Lazio. Uno è deceduto, l’altro è ricoverato in gravi condizioni.

Grave incidente sul lavoro a San Vittore del Lazio

Un drammatico incidente sul lavoro si è verificato a San Vittore del Lazio, in provincia di Frosinone. Due operai, impegnati nella manutenzione del tetto di un capannone presso la Lamberet SpA, sono precipitati da un’altezza di circa sei metri. Uno dei lavoratori, un uomo di 53 anni, ha perso la vita poco dopo la caduta a causa delle gravi ferite riportate. Per l’altro operaio, le cui condizioni sono giudicate critiche, è stato necessario il trasporto in eliambulanza presso una struttura ospedaliera specializzata.

I due uomini erano dipendenti di una ditta esterna incaricata di eseguire i lavori di manutenzione nella struttura. Lamberet SpA è una società francese nota per la produzione di rimorchi frigoriferi e dispone di un’area tecnica a San Vittore del Lazio dedicata alla manutenzione e trasformazione dei veicoli.

Indagini in corso per accertare responsabilità

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, gli ispettori della Asl di Frosinone e i sanitari del 118. Le autorità stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare se siano state rispettate le norme di sicurezza sul lavoro. L’area è stata posta sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti.

La tragedia ha sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle attività di manutenzione industriale, evidenziando l’importanza di adeguati controlli e procedure per tutelare i lavoratori. Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle generalità delle vittime.