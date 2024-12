Camion travolge una mamma e i suoi due gemellini di un anno, la donna di 34anni che stava attraversando sulle strisce è morta sul colpo

Una donna di 34 anni ha perso la vita a Milano dopo essere stata travolta da un camion insieme ai suoi gemellini di un anno. L’autista è in fuga.

Grave incidente stradale a Milano

Nella mattinata di oggi, un drammatico incidente si è verificato lungo viale Renato Serra a Milano, dove un camion ha investito una donna di 34 anni e i suoi due bambini gemelli di un anno. La tragedia è avvenuta alle 9:46 mentre la famiglia attraversava la strada sulle strisce pedonali con il semaforo verde. Secondo le prime informazioni, il passeggino, spinto dalla nonna dei piccoli, era in fase di attraversamento quando il mezzo pesante ha svoltato a destra, travolgendo la madre e i bambini.

La donna, di origini peruviane, è deceduta sul colpo. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 con due automediche e tre ambulanze, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. La nonna, di 59 anni, e i gemellini sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Niguarda. Nonostante lo shock e le ferite lievi riportate, i tre non sarebbero in pericolo di vita.

Indagini in corso per rintracciare l’autista fuggito

Dopo l’impatto, l’autista del camion si è dato alla fuga senza prestare soccorso. Gli agenti della Polizia Locale di Milano stanno attualmente lavorando per identificarlo, analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza situate lungo il percorso urbano e nelle aree limitrofe, comprese tangenziali e autostrade.

Le prime ricostruzioni indicano che la vittima e i suoi familiari stavano attraversando correttamente sulle strisce pedonali