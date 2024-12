Scintille tra Conte e la Premier, il leader del M5S, “Meloni la più potente d’Europa? Siamo caduti veramente in basso”

La premier italiana Giorgia Meloni è stata definita la figura politica più potente in Europa dalla testata Politico, scatenando reazioni accese tra le opposizioni.

Meloni leader più influente secondo Politico

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto il riconoscimento come personalità politica più influente in Europa dalla prestigiosa testata Politico. Un risultato che arriva in un periodo di successi per il governo italiano, sottolineato anche dai recenti dati Ocse che segnalano il più basso tasso di disoccupazione in Italia dal 1983.

Questo riconoscimento, tuttavia, ha generato tensioni e polemiche, soprattutto tra le file delle opposizioni, dove il Movimento 5 Stelle ha mostrato segni di nervosismo anche a causa delle divisioni interne tra il leader Giuseppe Conte e il fondatore Beppe Grillo.

Le critiche di Giuseppe Conte

Tra le reazioni più accese spiccano quelle di Giuseppe Conte, che ha espresso dubbi sul valore attribuito al ruolo di Meloni. In un intervento pubblico, l’ex premier ha dichiarato: “Che livello, che corsa al ribasso stiamo facendo se Meloni è la politica più potente d’Europa? Al di là della polemica politica, mi chiedo quale progetto abbia portato in Europa Giorgia Meloni. Non può essere lo spot albanese o il piano Mattei ridicolo, dove ci sono i tradizionali sei/sette progetti di Eni e, se non fosse per bonifiche, non ci sarebbe nulla”.

Conte ha poi proseguito: “Cosa ha portato in termini di progettualità, di visione, se non difendere con le unghie e con i denti quello che spettava all’Italia, ovvero un commissario? Non c’è nulla. Qual è l’orizzonte di azione? Quale la posizione per quanto riguarda il conflitto russo-ucraino?”.

Le sue dichiarazioni hanno evidenziato una forte contrapposizione politica, alimentando il dibattito sull’effettiva incisività della leadership italiana in ambito europeo.

Reazioni e implicazioni politiche

Il riconoscimento di Meloni come leader più influente d’Europa arriva in un momento cruciale per il governo, impegnato a consolidare il proprio ruolo sul piano internazionale. Tuttavia, le polemiche interne evidenziano la difficoltà di ottenere consenso unanime, sia all’interno delle istituzioni nazionali che nelle relazioni con gli altri Paesi membri dell’Unione Europea.

Il titolo conferito da Politico pone l’Italia sotto i riflettori, ma accende anche le rivalità politiche interne, mostrando un panorama complesso e frammentato che accompagnerà le prossime sfide del governo.