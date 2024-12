Puglia, scontro tra due auto, muore una donna di 51 anni, ferite quattro persone

Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 11 dicembre in via Minervino, a Barletta, causando la morte di una donna di 51 anni e il ferimento di altre quattro persone.

La dinamica e i soccorsi

L’incidente ha coinvolto due auto, una delle quali alimentata a GPL, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Una persona è stata classificata in codice rosso e le sue condizioni sono gravi, mentre gli altri tre feriti sono stati ricoverati in codice giallo.

Purtroppo, nonostante i disperati tentativi dei medici del pronto soccorso dell’ospedale Bonomo di Andria, la donna è deceduta poco dopo il suo arrivo.

Indagini in corso

Le autorità competenti stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi effettuati sul luogo del sinistro per determinare le cause dell’impatto.