Babysitter ubriaca sviene per strada, bambina di due anni resta sola, salvata dai Carabinieri

Una bambina di due anni è stata trovata sola accanto alla babysitter priva di sensi per strada a Bressanone. La donna è stata denunciata.

La scoperta dei Carabinieri



Martedì pomeriggio, a Bressanone, due Carabinieri fuori servizio si sono imbattuti in una scena preoccupante durante una passeggiata. Una donna giaceva sul marciapiede in evidente stato di incoscienza. Accanto a lei, una bambina di appena due anni appariva confusa e vulnerabile. I militari si sono subito avvicinati per verificare la situazione e hanno preso in custodia la piccola, mettendola in sicurezza. Nel frattempo, hanno richiesto l’intervento dei colleghi in servizio per gestire la situazione.

L’indagine preliminare ha rivelato che la donna, di 55 anni, era la babysitter incaricata di occuparsi della bambina. La sua evidente ubriachezza, confermata successivamente da un test alcolemico con un tasso superiore a 3 grammi per litro, ha sollevato serie preoccupazioni sulla sua capacità di prendersi cura della minore.

La denuncia e il ricongiungimento



Entrambe sono state portate presso la caserma dei Carabinieri di Bressanone per ulteriori accertamenti. La babysitter è stata successivamente trasferita al pronto soccorso per controlli medici. Dopo le verifiche, la donna è stata denunciata per abbandono di minore e sanzionata per ubriachezza.

Nel frattempo, è stata contattata la madre della bambina, che si è precipitata in caserma per riprendere la figlia. Visibilmente provata dall’episodio, la donna ha ringraziato i Carabinieri per il loro intervento immediato, sottolineando quanto fosse sollevata dal lieto fine della vicenda.

Il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Bressanone, Capitano Ottavio Tosoni, ha commentato l’episodio: «Questo intervento dimostra quanto i nostri Carabinieri siano sempre pronti a intervenire, indipendentemente dalle circostanze. La sicurezza dei cittadini, in particolare dei bambini, rappresenta una priorità assoluta per noi».