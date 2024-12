Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: l’amore benedetto in diretta dalla mamma di lei, “Spero diventi presto mio genero”

Durante la semifinale di Ballando con le Stelle 2024, la mamma di Bianca Guaccero sorprende tutti con una dichiarazione che benedice l’amore tra la figlia e Giovanni Pernice.

Un amore sotto i riflettori

Sabato 14 dicembre, nella semifinale di Ballando con le Stelle, lo storico show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci, non sono mancate sorprese ed emozioni. Mentre le coppie semifinaliste si sfidano per guadagnarsi un posto in finale, l’attenzione si sposta su una dichiarazione inaspettata. La protagonista è Rosa, mamma di Bianca Guaccero, che con entusiasmo conferma la relazione tra la figlia e il ballerino Giovanni Pernice.

Nel video di introduzione alla performance, mamma Rosa dichiara: «Io credo che Bianca abbia trovato l’amore vero. Spero che vada tutto bene» e, senza mezzi termini, aggiunge: «Spero che Giovanni diventi mio genero!». Parole che emozionano Bianca e lasciano Giovanni visibilmente sorpreso.

Un momento indimenticabile in pista

La serata si anima quando Bianca Guaccero e sua madre si esibiscono insieme in una scatenata coreografia sulle note di “Single Lady” di Beyoncé. Dopo la performance, Milly Carlucci riporta le parole di Rosa alla coppia. La reazione di Giovanni Pernice è spiazzante ma sincera: «Vedremo, diciamo che siamo sulla buona strada…». A questo punto interviene Selvaggia Lucarelli, scherzando: «Io ora farei entrare Paolo Belli con il contratto!». Il pubblico esplode in applausi: l’amore tra i due ormai non è più un segreto.

Altri momenti di emozione

La semifinale non è stata solo il palcoscenico dell’amore tra Bianca e Giovanni. A rubare la scena, tra gli altri, è stata Federica Nargi, supportata in pista dal compagno Alessandro Matri. Tra sorrisi complici e qualche passo fuori sincrono, i due hanno incantato il pubblico con la loro alchimia.

Un altro momento toccante ha visto protagonisti Paola e Francesco Paolantoni, legati da un’amicizia profonda che dura da oltre 40 anni. Tra le sorprese della serata, la figlia minore di Luca Barbareschi e il papà di Federica Pellegrini, che hanno accompagnato i loro cari in coreografie emozionanti.