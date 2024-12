Giovanni Allevi e le sue confessioni, “Oggi ho paura. Non so cosa sarà di me”

Dal lungomare fermano, Giovanni Allevi condivide pensieri sulla sua lotta contro il mieloma e un messaggio di speranza per il futuro.

Il mare e la riflessione sul presente

Una spiaggia deserta, il mare d’inverno e una scogliera marchigiana fanno da sfondo al post di Giovanni Allevi, condiviso sui suoi profili social. La foto, scattata sul lungomare fermano, diventa l’occasione per il compositore ascolano di riflettere sul percorso iniziato il 2 giugno 2022, il giorno in cui gli è stato diagnosticato un mieloma multiplo.

«Quel 2 giugno ho iniziato a vivere pienamente – scrive Allevi – da quando non riuscivo più a sollevarmi dal pianoforte della Konzerthaus di Vienna». Il compositore confessa la sua paura: «Oggi ho paura, lo confesso, anche se mi sforzo di rassicurare sempre tutti. Non so cosa sarà di me».

Tuttavia, nonostante la malattia, Allevi riesce a vedere la bellezza che lo circonda: «Eppure, proprio per questo, mi accorgo molto più di prima dell’infinita, insondabile e tenera poesia che mi circonda».

Lo stretching, il dolore e la diagnosi

Qualche ora prima del post, Giovanni Allevi era negli studi Rai di via Teulada e ha condiviso un’altra immagine: quella di lui aggrappato a una ringhiera mentre fa stretching. Un gesto non casuale, come racconta il compositore: «Sto per andare in trasmissione. L’ultima volta che sono stato qui risale a quasi tre anni fa. Anche allora mi misi a fare esercizi di stretching su quella ringhiera».

Quegli esercizi servivano ad alleviare un dolore persistente alla schiena, la cui causa sarebbe stata scoperta solo mesi dopo, con la diagnosi di mieloma multiplo. Si tratta di un tumore del midollo osseo che colpisce le cellule plasmatiche, responsabili della produzione di anticorpi.

«Cercavo di far fronte a una sofferenza insistente di cui non conoscevo la causa», ricorda Allevi. Oggi, nonostante il dolore fisico, il maestro trova forza nella voglia di rinascere: «Il dolore del corpo c’è ancora, ma la mia anima ha voglia di rinascita, di amore, di meraviglia».

Un messaggio di speranza

Il viaggio di Giovanni Allevi è diventato una fonte di ispirazione per i suoi fan, che continuano a riempire i teatri per i suoi concerti. La sua capacità di trovare stupore e bellezza, anche nei momenti più difficili, è un messaggio universale di speranza e resilienza.