Puglia, scontro frontale tra due auto, una si ribalta, morte sul colpo due donne, grave una ragazza

Un violento scontro tra due auto sul tristemente noto incrocio di San Matteo, in agro di San Severo, riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale.

La dinamica dell’incidente

Un nuovo grave incidente stradale si è verificato lungo la Statale 272, all’altezza del pericoloso bivio di San Matteo, in agro di San Severo. Lo scontro, avvenuto nel pomeriggio di oggi, ha coinvolto due autovetture, una delle quali si è ribaltata a seguito del violento impatto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 con tre ambulanze, i vigili del fuoco del Distaccamento di San Severo e le forze dell’ordine, che si stanno occupando dei rilievi e della gestione della viabilità.

Al momento, sono due le vittime accertate sono due donne, una aveva 45 anni, l’altra 73 anni, ferita gravemente una ragazza.

Un incrocio tristemente noto

L’incrocio di San Matteo è da anni teatro di incidenti, spesso mortali. La pericolosità di questo tratto di strada è stata più volte denunciata da cittadini e autorità locali, ma senza risultati concreti.

La denuncia del consigliere regionale Napoleone Cera

Durissime le parole del consigliere regionale Napoleone Cera, che ha espresso rabbia e indignazione per l’ennesima tragedia sfiorata:

«Quante vite devono ancora spezzarsi prima che chi di dovere si assuma le proprie responsabilità? L’indifferenza di ANAS e della Provincia di Foggia è criminale. Da mesi denuncio la pericolosità dell’incrocio e la totale mancanza di interventi adeguati, ma sono stato ignorato.»

Cera ha annunciato azioni legali per far fronte alla situazione: «Oggi non mi limiterò a parlare: presenterò una denuncia-querela nei confronti di ANAS e della Provincia di Foggia. Non possiamo più tollerare che il sangue dei cittadini sia sacrificato sull’altare del menefreghismo. Non ci fermeremo finché non otterremo giustizia e strade sicure.»

Un appello per interventi immediati

Questo incidente riporta sotto i riflettori l’urgenza di intervenire per mettere in sicurezza un incrocio che continua a mietere vittime. La comunità locale e le autorità chiedono interventi strutturali immediati per evitare che episodi come questo si ripetano.