Esplosione in una villetta ad Aprilia: due le vittime, morti nonna e nipote di 13 anni

Tragedia ad Aprilia, dove un’esplosione in una villetta ha causato la morte di una ragazza di 13 anni e della nonna. Gravemente ferito il nonno.

La dinamica dell’esplosione

Nel pomeriggio di lunedì 16 dicembre, un’esplosione ha distrutto una villetta unifamiliare in via Apollo, nella zona Genio Civile, alla periferia di Aprilia, in provincia di Latina. L’evento, verificatosi intorno alle 17:30, ha avuto conseguenze devastanti: due persone hanno perso la vita, mentre una terza è rimasta gravemente ferita.

Le vittime sono una ragazza di 13 anni e sua nonna, mentre il nonno, estratto vivo dalle macerie dai vigili del fuoco, è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche.

I vigili del fuoco, attraverso un comunicato su X, hanno confermato: “Estratto un uomo in vita e affidato ai sanitari, una donna e un minore purtroppo deceduti.”

L’ipotesi di una fuga di gas

Le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento, ma la pista più probabile sembra essere quella di una fuga di gas proveniente da un bombolone situato all’esterno della casa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Aprilia, che stanno esaminando i resti della struttura per verificare se ci siano altre persone coinvolte e per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento.