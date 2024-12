Fabrizio Pregliasco ricoverato al San Raffaele: “Mi sono sentito male e sono svenuto”

Il virologo Fabrizio Pregliasco, in collegamento con “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1, ha raccontato di essere stato ricoverato dopo un malore.

Il malore e il ricovero al San Raffaele

Fabrizio Pregliasco, virologo e figura di spicco durante la pandemia, si trova ricoverato al San Raffaele di Milano dopo essersi sentito male nella giornata di oggi. A rivelarlo è stato lo stesso Pregliasco, in collegamento telefonico con la trasmissione “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1.

“I conduttori, Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, ignari della situazione, si sono scusati per il disturbo e gli hanno chiesto come stesse. Il virologo ha risposto con il suo consueto tono pacato: “Per ora bene, via, vediamo come va.”

Il racconto del malore

Durante il collegamento, Pregliasco ha spiegato di trovarsi in ospedale “da stamattina” a seguito di un episodio improvviso: “Sono caduto in terra, mi sono sentito male oggi ed eccomi qui.” Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni, ma il virologo ha lasciato intendere che dovrà trascorrere ancora qualche giorno sotto osservazione.

Natale in ospedale

Quando gli è stato chiesto se riuscirà a tornare a casa per Natale, Pregliasco ha risposto con un velo di rammarico: “Purtroppo a Natale penso di sapere dove sarò, vediamo.”