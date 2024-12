Un algoritmo di intelligenza artificiale individua il tumore al seno nelle primissime fasi, scoperta rivoluzionaria

Un nuovo test basato su un laser e un algoritmo di intelligenza artificiale promette di individuare il tumore al seno nelle primissime fasi, con una precisione del 98%.

Una tecnica innovativa dall’Università di Edimburgo

I ricercatori dell’Università di Edimburgo hanno sviluppato una nuova tecnologia che potrebbe trasformare la diagnosi del tumore al seno. Il metodo utilizza la spettroscopia Raman (RS), una tecnica avanzata che sfrutta un raggio laser per analizzare la composizione chimica di un semplice campione di sangue. Questo approccio consente di rilevare cambiamenti molecolari impercettibili, che possono indicare la presenza di un tumore in fase iniziale.

I dati raccolti dal laser vengono analizzati da un algoritmo di intelligenza artificiale, che si distingue per la capacità di identificare con una precisione del 98% la presenza di cellule tumorali. Il test non si limita a rilevare il tumore, ma riesce anche a distinguere tra i quattro principali sottotipi: Luminal A, Luminal B, HER2-arricchito e triplo negativo, permettendo diagnosi mirate e personalizzate.

Vantaggi rispetto ai metodi tradizionali

Rispetto agli strumenti attualmente in uso, come la biopsia liquida, il nuovo test offre una sensibilità senza precedenti, essendo in grado di identificare il tumore già nello stadio 1a, quando le possibilità di trattamento e guarigione sono significativamente più elevate. La rapidità e la non invasività del metodo lo rendono particolarmente adatto per programmi di screening di massa, riducendo la necessità di esami più invasivi come le biopsie tradizionali.

Oltre al tumore al seno, questa tecnologia ha il potenziale di essere adattata per individuare altri tipi di tumori, aprendo la strada a test multi-cancro in grado di rivoluzionare l’intero sistema di diagnosi oncologica. I ricercatori hanno sottolineato l’importanza di una diagnosi tempestiva per migliorare le possibilità di sopravvivenza dei pazienti: “Una diagnosi precoce è fondamentale per migliorare le possibilità di sopravvivenza, e ora abbiamo gli strumenti per farlo.”

Prospettive future della diagnostica oncologica

Questa scoperta rappresenta un importante passo avanti nella lotta contro il cancro e potrebbe aprire nuove opportunità per la medicina preventiva. Se ulteriormente sviluppata, la tecnica potrebbe diventare un elemento chiave nei programmi di screening globale, migliorando le prospettive di trattamento per milioni di pazienti in tutto il mondo.