Antonio Decaro sul palco del Petruzzelli si esibisce con Serena Brancale e poi le augura in bocca al lupo per Sanremo

Durante un concerto al Petruzzelli, l’ex sindaco Antonio Decaro e la cantante Serena Brancale hanno incantato il pubblico con un duetto speciale dedicato a Pino Daniele.

Decaro e Brancale: un incontro tra musica e istituzioni

Antonio Decaro, ex sindaco di Bari e attuale europarlamentare, ha sorpreso il pubblico del teatro Petruzzelli esibendosi accanto a Serena Brancale. La cantante, nota per il suo stile soul e la sua recente ribalta con il brano in dialetto barese Baccalà, è stata protagonista di un concerto che ha visto un momento inaspettato e carico di emozione. Decaro, armato di chitarra, ha affiancato Brancale nell’interpretazione di Vento di passione, uno dei brani più celebri del compianto Pino Daniele.

Questo duetto ha messo in risalto due aspetti della baresità: da una parte l’arte musicale di Brancale, che rappresenterà Bari sul prestigioso palco del Festival di Sanremo 2025, e dall’altra l’impegno civico di Decaro, che ha dimostrato ancora una volta il suo legame profondo con la città.

Un messaggio di supporto in vista di Sanremo

Durante l’esibizione, il pubblico del Petruzzelli ha risposto con entusiasmo, sottolineando l’affetto per entrambi gli artisti. Al termine del concerto, Decaro ha voluto dedicare parole di incoraggiamento a Brancale, in vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo. “Buona fortuna Serena, Bari è con te nelle prossime settimane”, ha scritto l’ex primo cittadino, dimostrando il sostegno della comunità verso la cantante.

Questo momento, tanto spontaneo quanto simbolico, ha ribadito il legame che unisce gli abitanti di Bari alla loro cultura e alle personalità che portano alto il nome della città. Brancale, che sarà tra i big della prossima edizione del Festival, ha ricevuto un caloroso abbraccio virtuale dai presenti e da tutti i cittadini attraverso le parole di Decaro.

Una serata indimenticabile per Bari

L’evento si è trasformato in una celebrazione del talento musicale e dello spirito della città. Il tributo a Pino Daniele ha rappresentato un ponte tra tradizione e modernità, tra l’eredità musicale del passato e le nuove voci che si affermano sulla scena nazionale. Per i baresi, questa serata al Petruzzelli rimarrà impressa come un momento di orgoglio condiviso e di appartenenza.