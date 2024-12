Perde un portafoglio al supermercato, un ragazzo lo trova e glielo restituisce, all’interno c’erano 1.600 euro in contanti

Un gesto di rara onestà ha permesso a un uomo di Clusone di recuperare il portafoglio smarrito contenente una somma considerevole di denaro.

Il portafoglio perso al Lidl di Clusone

Lunedì 16 dicembre, un residente di Clusone, in provincia di Bergamo, ha vissuto un episodio che si è concluso con un inatteso atto di generosità. L’uomo si era recato al supermercato Lidl insieme al figlio per fare la spesa. Solo una volta rientrato a casa si è accorto di non avere più il portafoglio nella sua tasca. In preda alla preoccupazione, è tornato al supermercato per cercare l’oggetto smarrito. Ha perlustrato il parcheggio, dove aveva caricato le buste della spesa, e ha controllato alle casse, ma senza successo.

Quando ormai sembrava che ogni tentativo fosse vano, l’uomo ha ricevuto una chiamata. Dall’altro lato del telefono, un giovane, residente a Piario e di origine straniera, lo ha informato di aver trovato il portafoglio. Al suo interno c’erano i documenti, alcuni biglietti da visita e una somma di 1.600 euro in contanti.

La restituzione del portafoglio e il gesto di onestà

Il ragazzo, dopo aver esaminato il contenuto del portafoglio, è riuscito a risalire al proprietario grazie a uno dei biglietti da visita. Una volta verificato che il nome corrispondeva a quello sui documenti, ha immediatamente telefonato per avvisarlo del ritrovamento. Poche ore dopo, i due si sono incontrati e il giovane ha restituito tutto, compresi i 1.600 euro.

L’uomo, incredulo e grato per il gesto, ha deciso di ricompensare il ragazzo per la sua onestà. “Mai avrei pensato di ritrovare il portafoglio, e ancora meno con tutti i soldi dentro”, ha dichiarato l’uomo, visibilmente emozionato.

Sull’accaduto è intervenuto anche il figlio dell’uomo, che ha espresso il proprio apprezzamento con un post su Facebook: “Un gesto bellissimo, un grazie non è abbastanza. Persone così, in questo mondo di avidità, egoismo e furti, sono fondamentali. Hai salvato il Natale alla mia famiglia”.

Un gesto che fa riflettere

L’episodio, riportato da L’Eco di Bergamo, mette in evidenza l’importanza di atti di onestà e altruismo, soprattutto in un periodo come quello natalizio, spesso dominato dalla frenesia e dall’individualismo. Il gesto del giovane di Piario non è passato inosservato e rappresenta un esempio di virtù e senso civico.