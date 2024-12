Panettone più caro al mondo, il dolce da mezzo milione di euro realizzato a Torino, arricchito da oro e diamanti

Un panettone straordinario, arricchito da oro e diamanti, diventa il simbolo del lusso natalizio. Prodotto a Torino, ha conquistato clienti internazionali.

Il panettone più costoso al mondo: un’opera di lusso

A Torino, la tradizione natalizia si arricchisce di lusso grazie al “Panettone gioiello”, un dolce unico che ha attirato l’attenzione internazionale. Realizzato nella pasticceria “Del Borgo” di Carmagnola dal maestro pasticciere Dario Hartvig, questo panettone si distingue per i suoi dettagli preziosi e il costo straordinario.

Il dolce, che pesa 5 kg, è composto da un impasto allo zafferano e cioccolato fondente. La vera particolarità sta nel rivestimento: una foglia d’oro da 22 carati avvolge la superficie, mentre diamanti possono essere aggiunti su richiesta, rendendo il prezzo personalizzabile.

Un successo internazionale tra magnati e miliardari

Il “Panettone gioiello” ha già trovato acquirenti prestigiosi. Un magnate russo lo ha acquistato per mezzo milione di euro, mentre un miliardario indiano lo ha scelto come regalo di nozze per la nipote, spendendo 700 mila euro. La variazione di prezzo dipende dal tipo e dalla quantità di diamanti richiesti, aggiunti esclusivamente su ordinazione.

Nonostante il costo straordinario, il prezzo di partenza del panettone standard, privo di decorazioni preziose, si aggira sui 900 euro. Un simbolo di lusso che eleva il dolce natalizio a vera e propria opera d’arte culinaria.