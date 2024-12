Due bambini di tre e quattro anni scappano dalla scuola materna e tornano a casa da soli, le insegnanti non si accorgono di nulla

Due bambini di 3 e 4 anni sono riusciti a scappare dalla scuola materna a Bologna, raggiungendo l’abitazione di uno di loro. Indagini in corso per chiarire le responsabilità.

Bambini escono da scuola e si dirigono verso casa

Un episodio preoccupante si è verificato nella scuola materna comunale Lanzarini, a Bologna, dove due bambini, rispettivamente di 3 e 4 anni, sono riusciti a scappare senza essere notati dal personale scolastico. L’incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì 18 dicembre, come riportato dal quotidiano Il Resto del Carlino. I piccoli hanno approfittato di un momento di distrazione per scavalcare la staccionata del giardino utilizzando un panchetto, individuando un punto poco visibile per allontanarsi.

I due bambini hanno attraversato il cortile del nido adiacente per dirigersi verso l’abitazione di uno di loro, situata nello stesso quartiere della scuola. La fuga è rimasta inosservata fino a quando la madre di uno dei due non si è ritrovata i bambini sulla porta di casa. La donna, sorpresa dall’accaduto, ha immediatamente riportato i piccoli a scuola, dove l’assenza non era stata ancora rilevata.

Il Comune avvia accertamenti

La vicenda ha suscitato grande preoccupazione tra i genitori e il personale scolastico. L’amministrazione comunale di Bologna ha dichiarato che al momento dell’episodio tutto l’organico della scuola materna era presente e non risultavano criticità strutturali evidenti, se non quelle legate all’altezza della staccionata e del pulsante di apertura del cancello del nido.

«I bambini sono scappati in un punto poco visibile del giardino», ha spiegato un portavoce del Comune, sottolineando che sono stati avviati accertamenti per verificare eventuali responsabilità legate alla vigilanza.

Il Comune ha inoltre incontrato le famiglie dei bambini coinvolti per fornire chiarimenti sull’accaduto. Non si esclude che una delle famiglie possa presentare una denuncia per l’episodio, aggravando ulteriormente la posizione della scuola materna.

Misure preventive in corso

In seguito all’accaduto, il Comune di Bologna ha annunciato l’intenzione di adottare misure per aumentare la sicurezza all’interno della struttura, tra cui il potenziamento della vigilanza e il miglioramento delle barriere perimetrali.