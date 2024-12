Sanremo 2025, Paolo Bonolis mette in un angolino Carlo Conti: “Avevano chiesto a me di condurlo ma ho risposto che avevo gente a casa”

Paolo Bonolis ha rivelato di essere stato invitato a condurre il Festival di Sanremo 2025, ma ha rifiutato con una risposta ironica e distensiva, preferendo concentrarsi su altri impegni.

L’offerta per Sanremo 2025 e la risposta ironica

Paolo Bonolis, noto conduttore televisivo, ha dichiarato durante un’intervista a Un Giorno da Pecora su Rai Radio1 di essere stato contattato per condurre il Festival di Sanremo 2025. Rispondendo alle domande dei conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, Bonolis ha spiegato di aver rifiutato l’offerta con il suo tipico stile ironico. “Sì, me l’hanno chiesto, certo. Ma ho detto che avevo gente a casa”, ha commentato il conduttore, strappando una risata agli ascoltatori. Ha poi scherzato ulteriormente: “Hanno citofonato a casa ed era un corriere DHL con dentro un dirigente Rai, ma avevo altre cose da fare”.

Le battute non si sono fermate qui. Quando Giorgio Lauro ha insinuato che il rifiuto potesse derivare dalla paura di confrontarsi con gli impressionanti ascolti raggiunti da Amadeus, Bonolis ha negato categoricamente. “No, non è per quello, non è una gara,” ha affermato. Il conduttore ha poi citato una frase di Carlo Conti: “‘Io non finirò mai alle 3 di notte’”, sottolineando la propria visione distesa riguardo al confronto con gli altri colleghi.

La serenità di Bonolis e il legame con Mediaset

Durante l’intervista, Bonolis ha riflettuto sulla sua posizione professionale attuale, mostrando grande serenità. “Io sto bene dove sto. Sto bene a Mediaset, sono stato bene in Rai, sto bene a casa, sto bene qui con voi. Io ho la sindrome del soprammobile: dove mi metti sto”, ha dichiarato, aggiungendo un tocco di leggerezza al discorso. Pur riconoscendo che il Festival di Sanremo potrebbe essere un’opportunità per un ritorno in Rai, ha concluso in modo pragmatico: “Ci sono altri modi, infatti eccomi qua”.

Le sue parole riflettono un’attitudine equilibrata e una carriera vissuta senza rimpianti, sia nelle reti Rai che Mediaset. Nel frattempo, la direzione artistica del Festival prosegue con i preparativi, mentre il pubblico resta curioso di conoscere chi raccoglierà il testimone di Amadeus.