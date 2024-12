Maxi tamponamento in autostrada, perde la vita madre 39enne e figlia di 10 anni, ritornavano a casa per le feste natalizie

Un incidente stradale coinvolge 11 veicoli: morte una donna di 39 anni e la figlia di 10, feriti il marito e il figlio piccolo.

L’incidente e le vittime

Una tragedia ha sconvolto la famiglia di Marina Calabrese, 39 anni, e del marito Antonino Pellegrino, originari di Santo Stefano Briga (Messina). Durante il viaggio verso Napoli per le festività natalizie, la loro Opel grigia è rimasta coinvolta in un maxi tamponamento lungo l’autostrada Salerno-Reggio Calabria. L’incidente, avvenuto intorno alle 21:30 di venerdì 20 dicembre, ha visto coinvolti 11 veicoli, tra cui un tir sotto cui l’auto della famiglia si è incastrata.

Marina e la figlia Aurora Pellegrino, di 10 anni, hanno perso la vita. Il marito Antonino e il figlio minore, di soli 3 anni, sono rimasti feriti ma non in pericolo di vita. Altre otto persone coinvolte nel tamponamento sono state soccorse e ricoverate.

Il paese sconvolto

La notizia ha sconvolto il paese di Santo Stefano Briga, dove la famiglia Pellegrino era conosciuta e stimata. Padre Matteo Culletta, della chiesa di San Giovanni, ha ricordato Aurora con affetto: «Era una bambina dolce, timida e delicata. Frequentava il catechismo nella nostra parrocchia. La famiglia è sempre stata riservata e rispettosa».

Anche la scuola primaria frequentata dalla bambina ha espresso il proprio cordoglio, aggiungendo che tutta la comunità scolastica sta pregando per il papà e il fratellino ricoverati. In segno di rispetto, le festività natalizie previste in paese sono state annullate.

Le dinamiche dell’incidente

La pioggia battente e la scarsa visibilità potrebbero essere tra le cause del tamponamento a catena. Tra i veicoli coinvolti, un autoarticolato, un pullman e un furgone. La ricostruzione delle dinamiche è affidata agli inquirenti, che stanno conducendo indagini approfondite per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.

Il ricordo di Marina e Aurora rimarrà vivo nella comunità, che si stringe attorno al dolore del papà e del piccolo superstite.