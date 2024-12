Sonia Bruganelli: “Vivo con Paolo Bonolis separata sola da una porta, non conviverò mai con un altro uomo”

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, nonostante la separazione, vivono in appartamenti confinanti a Roma. Continuano a rispettare la privacy mantenendo un rapporto sereno.

Appartamenti vicini con una porta comunicante

Dopo la separazione, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno scelto una soluzione abitativa singolare ma efficace per garantire il benessere familiare. Entrambi vivono in appartamenti situati nella zona di Ponte Milvio, a Roma, separati solo da una porta comunicante. “La stanza confinante è la camera di mia figlia Silvia,” ha spiegato Bruganelli, aggiungendo che questa sistemazione è stata frutto di una decisione condivisa: “Quando abbiamo deciso di separarci, ci è sembrata un’opportunità, come in un film di sliding doors.”

Nonostante la vicinanza, Bruganelli ha chiarito che il rispetto della privacy è totale. “Paolo sarà venuto qui in un anno un paio di volte,” ha dichiarato, sottolineando come questa scelta non comprometta la libertà di ciascuno. La comunicazione tra i due ex coniugi rimane costante per motivi legati ai figli e al lavoro, ma le loro vite restano ben distinte.

Famiglia, figli e una nuova visione del futuro

In termini di gestione familiare, l’organizzazione è ben definita. Adele vive con la madre, mentre Silvia e Davide risiedono con il padre. Tuttavia, è nella casa di Bonolis che si svolgono i tradizionali pranzi e cene di famiglia, mantenendo vive le abitudini consolidate negli anni. Bruganelli ha ribadito quanto per lei sia fondamentale il concetto di casa legato ai figli, affermando: “La casa sono i figli.”

Quanto al futuro, l’ex opinionista di programmi televisivi è molto chiara. Attualmente legata ad Angelo Madonia, non contempla l’idea di una convivenza: “Non ho bisogno di portare un altro affetto dentro casa e credo che non convivrò mai più.” Bruganelli considera la propria abitazione uno spazio di intimità e serenità, da vivere in autonomia senza dover condividere quotidianità con un nuovo compagno.

Un equilibrio costruito con rispetto reciproco

La scelta di Bruganelli e Bonolis rappresenta un esempio di come sia possibile affrontare una separazione con maturità, trovando soluzioni che permettano di mantenere un equilibrio familiare. La vicinanza fisica non implica intrusione nella vita dell’altro, ma piuttosto agevola il benessere dei figli e il dialogo tra gli ex coniugi.