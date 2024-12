Carolyn Smith non ci sta, “La mia classifica finale di Ballando con le Stelle è completamente diversa!”

La presidente di giuria Carolyn Smith si esprime senza filtri sul risultato finale del dance show di Rai 1, rivelando i suoi giudizi personali.

Il verdetto contestato e le polemiche

La finale di Ballando con le stelle ha sollevato un acceso dibattito, culminato con la vittoria di Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. Al secondo posto si è classificata Federica Nargi con il partner Luca Favilla, seguita da Bianca Gascoigne. Tuttavia, la classifica ufficiale non ha trovato il consenso di Carolyn Smith, presidente di giuria, che in diretta a Uno Mattina ha dichiarato: “Non era la mia classifica.”

Secondo Smith, il percorso di Federica Nargi meritava una posizione più alta: “Sono contentissima per Federica Pellegrini, ma ho detto anche ‘guardiamo il ballo’. Per me, prima era Bianca e seconda Nargi tassativamente.”

Il merito di Madonia e le frecciatine post-finale

Carolyn Smith ha anche voluto sottolineare il contributo di Angelo Madonia, ballerino inizialmente assegnato a Federica Pellegrini e successivamente sostituito da Pasquale La Rocca: “Pellegrini ha fatto uno sviluppo, ma non ha fatto tutto solo Pasquale. Angelo ha dato le basi di tutto, e Pasquale ha completato il percorso.”

Le polemiche non si sono fermate ai giudizi tecnici. La finale ha visto anche uno sfogo sui social di Federica Nargi, che ha definito il suo percorso “senza escamotage”, mentre il partner Luca Favilla ha lanciato una frecciatina sulla trasparenza delle votazioni.

L’addio di Pasquale La Rocca

A generare ulteriori discussioni è stato l’annuncio del possibile addio al programma da parte di Pasquale La Rocca, fatto durante le votazioni. Smith, concordando con la giornalista Lorenza Sebastiani, ha commentato: “Poteva evitare.”