Bari, momenti di paura in Piazza Umberto, pretende i soldi da Babbo Natale e accoltella vigilante tra la folla di bimbi

Momenti di paura in piazza Umberto, dove un vigilante è stato aggredito mentre cercava di fermare un uomo che chiedeva denaro nella casetta natalizia.

L’aggressione

Nel cuore di Bari, all’interno del Villaggio di Babbo Natale allestito nella centralissima piazza Umberto, si sono vissuti attimi di tensione. Un addetto alla sicurezza è stato ferito da un uomo che aveva fatto irruzione nella casetta natalizia chiedendo denaro.

Il vigilante, intervenuto per fermarlo, ha riportato ferite che hanno reso necessario l’intervento del personale del 118, arrivato sul posto in pochi minuti. Fortunatamente, le sue condizioni non sono gravi.

L’intervento della Polizia

L’aggressore è stato bloccato dagli agenti della Polizia locale, immediatamente intervenuti, e condotto al comando per accertamenti. L’episodio ha causato grande agitazione tra le centinaia di persone presenti nella piazza per godere dell’atmosfera natalizia.

La vicenda riporta l’attenzione sull’importanza della sicurezza nei luoghi pubblici durante le festività, quando le piazze sono particolarmente affollate.