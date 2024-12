Nuovo Codice della strada: Salvini rassicura, “A Capodanno si beve come l’anno scorso, nulla è cambiato”

Il vicepremier Matteo Salvini conferma che i limiti di alcol alla guida non sono cambiati, ma il nuovo Codice introduce sanzioni più severe e novità tecnologiche.

Limiti invariati, ma responsabilità al volante

Durante un punto stampa a Roma, il vicepremier Matteo Salvini ha rassicurato gli italiani in vista dei festeggiamenti di Capodanno: “Non abbiamo toccato il tasso alcolemico, buon brindisi, ma con cautela”. Il nuovo Codice della strada, in vigore dal 14 dicembre, non modifica i limiti di alcol consentiti alla guida, mantenendo lo standard dello scorso anno: “Si potevano bere due bicchieri l’anno scorso, e si possono bere due bicchieri anche quest’anno”.

Salvini ha però ribadito l’importanza di un comportamento responsabile al volante, sottolineando: “Farsi due fiaschi di vino o otto birre e mettersi alla guida non è mai una scelta intelligente”.

Sanzioni più severe per alcol e droga

Nonostante i limiti invariati, le nuove norme introducono sanzioni più rigide per chi guida in stato di ebbrezza:

Tasso tra 0,5 e 0,8 g/l : multa tra 573 e 2.170 euro, sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

: multa tra 573 e 2.170 euro, sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Tasso tra 0,8 e 1,5 g/l : arresto fino a 6 mesi, multa tra 800 e 3.200 euro, sospensione della patente fino a 1 anno.

: arresto fino a 6 mesi, multa tra 800 e 3.200 euro, sospensione della patente fino a 1 anno. Tasso oltre 1,5 g/l: arresto fino a 1 anno, multa fino a 6.000 euro, sospensione della patente fino a 2 anni.

Una novità significativa è l’introduzione dell’Alcolock, un dispositivo che impedisce l’accensione del veicolo se il conducente ha un tasso alcolemico superiore a zero. Questo strumento sarà obbligatorio per chi supera i 0,8 g/l.

Le sanzioni si estendono anche a chi guida sotto l’effetto di droghe. In questi casi, la patente può essere revocata con il divieto di riottenerla per tre anni, accompagnato dall’obbligo di visita medico-legale.

Novità per cellulari, monopattini e neopatentati

Il nuovo Codice punta a limitare distrazioni alla guida. Per chi utilizza il cellulare, le multe arrivano fino a 1.400 euro, con la sospensione della patente fino a 3 mesi.

Riguardo ai monopattini elettrici, sono ora obbligatori:

Casco per tutti.

Targa e assicurazione (in attesa di decreti attuativi).

Dispositivi che limitino l’uso fuori dalle aree consentite per quelli in sharing.

Anche i neopatentati sono interessati dalle nuove regole, che mirano a favorire una maggiore sicurezza sulle strade italiane.