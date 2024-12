Auto esce fuori strada e si schianta contro un ulivo e prende fuoco, muoiono due ragazze di 17 e 18 anni

Tragedia nella notte in provincia di Catanzaro: un’auto con cinque giovani a bordo finisce fuori strada e prende fuoco. Due ragazze perdono la vita.

L’incidente mortale

Ancora sangue sulle strade italiane. Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, a San Pietro a Maida, in località Guarna, in provincia di Catanzaro, un’auto con cinque giovani a bordo è finita fuori strada, schiantandosi contro alcuni alberi di ulivo. A seguito dell’impatto, il veicolo è stato avvolto dalle fiamme.

Le due vittime, Maria Sonetto, 17 anni, di San Pietro a Maida, e Anna Pileggi, 18 anni, di Curinga, sono rimaste intrappolate nell’abitacolo e non hanno avuto scampo. Gli altri tre occupanti del veicolo sono riusciti a mettersi in salvo, riportando ferite lievi e contusioni, ma sono stati trasportati in ospedale in stato di choc.

I soccorsi e le indagini

Quando i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono arrivati sul luogo dell’incidente, l’auto era completamente avvolta dalle fiamme. Sarà l’autopsia a chiarire se le due ragazze fossero già decedute al momento dell’incendio a causa delle ferite riportate nell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per eseguire i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. La procura di Lamezia Terme ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Gli accertamenti in corso

Gli investigatori stanno cercando di accertare chi fosse alla guida del veicolo e stanno raccogliendo testimonianze dai tre sopravvissuti, già ascoltati in ospedale. Il conducente sarà sottoposto ai test per verificare l’eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti nel sangue al momento dell’incidente.

Come prassi, i giovani potrebbero essere iscritti nel registro degli indagati per consentire l’esecuzione di accertamenti irripetibili, un passaggio tecnico necessario per le indagini in corso.