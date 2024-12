Dolore alla schiena scambiato per sciatica: padre di tre figli muore di cancro al pancreas

Stuart Bradley, 42 anni, di Co Down (Irlanda del Nord), è morto quattro mesi dopo la diagnosi di cancro al pancreas. La malattia era stata inizialmente scambiata per sciatica.

I primi sintomi e la diagnosi tardiva

Il calvario di Stuart Bradley è iniziato alla fine del 2023, quando ha manifestato forti dolori alla schiena, problemi intestinali e ansia. Nonostante i segnali, il 42enne ha ricevuto solo a maggio 2024 una diagnosi errata di sciatica, basata su un consulto medico telefonico.

Solo il 19 giugno, dopo mesi di attesa, Bradley è riuscito a ottenere un appuntamento di persona con il suo medico. Durante quella visita, sono stati scoperti coaguli di sangue nelle gambe e l’uomo è stato indirizzato all’ospedale per ulteriori esami. Una settimana dopo, una TAC ha rivelato la presenza di masse tumorali nel pancreas, nel fegato e nei polmoni.

La lotta contro la malattia

La moglie di Bradley, Michelle Brady, ha raccontato ai media inglesi il dramma vissuto dalla famiglia: “Non avevamo idea di cosa fare. È stato spaventoso anche per i bambini”. La diagnosi di cancro al pancreas arrivata a giugno era già troppo tardiva: la malattia era inoperabile e si era diffusa rapidamente.

Bradley, padre di tre figli, tra cui una bambina di soli quattro anni, è morto a settembre 2024, appena quattro mesi dopo aver scoperto la sua condizione.

Il ricordo di un padre unico

Michelle ha voluto ricordare il marito come una persona speciale, sempre piena di allegria e dedizione alla famiglia: “Stuart aveva un modo unico di trattare le persone. Era un padre incredibilmente pratico. I bambini erano il suo orgoglio e la sua gioia”.