Iacchetti snobba Stefano De Martino, “Affari Tuoi funziona con chiunque lo conduca”

Enzo Iacchetti commenta il momento difficile di Striscia la Notizia, tra il calo di ascolti e il successo di Affari Tuoi con Stefano De Martino.

Striscia la Notizia, un momento di crisi

Enzo Iacchetti, storico conduttore di Striscia la Notizia, ha commentato le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, che durante un incontro con la stampa aveva ammesso che il programma ideato da Antonio Ricci stia attraversando un periodo “faticoso”. Con i suoi 37 anni di storia, non sorprende che il format possa affrontare delle difficoltà, ma Berlusconi ha ventilato l’ipotesi di introdurre nuovi titoli nell’access prime time di Canale 5.

Iacchetti, intervistato da La Stampa, ha sottolineato l’unicità di Striscia: “Noi siamo i soli a rischiare, a fare satira e controinformazione, a cambiare un po’ ogni sera, in pari con la vita fuori. Detto ciò, Berlusconi farà ciò che vuole. Ma trovare un’alternativa non sarà facile, per non pensare alle reazioni che potrebbe avere il nostro piccolo zoccolo duro”.

Il successo di Affari Tuoi

In questo contesto, Striscia la Notizia deve fare i conti con il successo della concorrenza diretta di Affari Tuoi, condotto su Rai 1 da Stefano De Martino. Il programma raggiunge ogni sera ascolti importanti, con picchi del 28% di share e oltre 6 milioni di telespettatori.

Secondo Iacchetti, però, il format funzionerebbe indipendentemente dal conduttore: “Certo, De Martino è bravissimo, ma Affari Tuoi funziona a prescindere, chiunque lo conduca. Gli italiani vogliono vedere dove e a chi finiranno i soldi”.

Gli ascolti e la speranza di ripresa

Nonostante i numeri di un tempo siano ormai lontani, Iacchetti non sembra preoccupato: “Quei tempi non ci sono più per nessuno: ci sono le piattaforme, i social, altri canali non più di nicchia”. Tuttavia, il conduttore vede segnali positivi: “Da quando Ezio Greggio ed io siamo tornati, gli ascolti sono in ripresa”.