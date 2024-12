Oroscopo Paolo Fox 2025: anno di cambiamenti e opportunità per tutti i segni, svettano Cancro e Toro

Il 2025 si apre con promesse di crescita, sfide e trasformazioni per i dodici segni zodiacali. Scopri le previsioni di Paolo Fox su amore, lavoro e fortuna.

Ariete

L’Ariete inizia il 2025 con forza e passione, soprattutto in amore, grazie alla lunga permanenza di Venere nel segno. Febbraio e giugno saranno mesi favorevoli per i sentimenti, mentre sul lavoro occorrerà prudenza tra giugno e luglio. Fortuna al top a maggio e dicembre.

Toro

Per il Toro, il 2025 sarà l’anno della ricerca di stabilità, soprattutto in amore. Giugno sarà decisivo per relazioni durature. Sul lavoro, si consiglia cautela a inizio anno, ma maggio e giugno porteranno opportunità. La fortuna sarà particolarmente favorevole in primavera.

Gemelli

Il 2025 offre ai Gemelli possibilità di crescita, con Giove che favorisce lavoro e finanze tra aprile e giugno. L’amore brillerà a marzo e luglio. Fortuna al massimo in estate, da giugno a luglio, con qualche rallentamento a fine anno.

Cancro

Per il Cancro, il 2025 è l’anno della trasformazione. Giugno segna l’inizio di una fase vincente, nonostante Saturno porti qualche sfida. L’amore esploderà ad agosto, ma attenzione a eventuali tensioni in primavera. Crescita e successo dopo l’estate.

Leone

Il Leone sarà tra i protagonisti assoluti del 2025. Venere e Giove favoriscono amore e progetti lavorativi nella prima metà dell’anno. Successi sportivi e personali si concentrano tra maggio e ottobre. Fortuna costante, con picchi a maggio, agosto e settembre.

Vergine

Dopo un periodo di incertezza, la Vergine troverà stabilità a partire da giugno. Progetti sospesi riprenderanno forza in estate, con Saturno e Giove finalmente favorevoli. Fortuna crescente tra agosto e ottobre.

Bilancia

La Bilancia inizierà il 2025 con opportunità lavorative da gennaio a giugno, ma dovrà affrontare indecisioni in estate. L’amore sarà vivace in giugno e luglio, mentre ottobre porterà stabilità e emozioni intense.

Scorpione

Il 2025 segna per lo Scorpione un anno di cambiamenti e trasformazioni. Venere sarà favorevole da novembre, mentre sul lavoro ci saranno opportunità da luglio in poi. Fortuna al top nella seconda metà dell’anno, con mesi chiave tra agosto e dicembre.

Sagittario

Il Sagittario vedrà l’amore crescere nella seconda metà dell’anno, con un dicembre da sogno. Sul lavoro, le opportunità migliori arriveranno tra agosto e dicembre. Fortuna stabile, ma con picchi in autunno.

Capricorno

Un 2025 diviso in due per il Capricorno: sfruttate i primi mesi per progetti e accordi lavorativi, poiché l’estate porterà qualche ostacolo. L’amore sarà intenso in agosto e settembre, con l’estate che segnerà importanti cambiamenti.

Acquario

L’Acquario avrà un anno dinamico e ricco di sfide. Aprile e maggio saranno mesi chiave per l’amore e il lavoro, mentre l’estate porterà trasformazioni significative. Fortuna solida tra luglio e settembre.

Pesci

Il 2025 sarà un anno di crescita per i Pesci, con grandi vittorie tra agosto e dicembre. L’amore sarà sereno fino ad aprile, con qualche sfida a maggio e giugno, ma l’autunno sarà decisivo per nuovi legami. Un anno che inizia in sordina, ma chiude in grande stile.