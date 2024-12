Influenza, numeri in crescita: Bassetti “Tra un pò il picco, febbre per giorni a 39 – 40°”

Secondo Matteo Bassetti, direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, la situazione influenzale in Italia sta peggiorando, con un aumento dei casi negli ultimi giorni.

La diffusione dell’influenza

L’Istituto superiore di sanità ha registrato 597mila nuovi casi di sindrome similinfluenzale tra il 16 e il 22 dicembre, con un’incidenza di 10,1 casi per mille assistiti, inferiore ai 18,2 dello stesso periodo dello scorso anno. Tuttavia, il professor Matteo Bassetti, intervistato dall’Adnkronos, ha sottolineato che l’influenza sta crescendo rapidamente, favorita dalle interazioni familiari durante le festività natalizie.

“I bambini e i ragazzi hanno smesso di andare a scuola e hanno portato i virus in casa, contribuendo a diffonderli tra nonni, zii e genitori,” ha spiegato Bassetti, aggiungendo che la pressione sugli ospedali sta aumentando.

La pressione sul sistema sanitario

Bassetti ha evidenziato che la situazione è particolarmente difficile negli ospedali a causa della combinazione di influenza stagionale, ferie del personale sanitario, e l’alta incidenza di una popolazione anziana che richiede cure costanti. “I pronto soccorso sono in difficoltà con un iperafflusso di pazienti,” ha dichiarato, prevedendo che il picco influenzale potrebbe arrivare nella prima settimana di gennaio.

I sintomi dell’influenza e i consigli

L’influenza attuale si manifesta con febbre alta, che può persistere per 3-4 giorni o anche di più, raggiungendo i 39-40°. Bassetti ha sottolineato l’importanza di non affollare inutilmente i pronto soccorso:

“La febbre alta è parte del normale decorso dell’influenza. Si prendono antipiretici e si resta a casa. Gli antibiotici non servono in questi casi e andare al pronto soccorso può mettere ulteriormente in difficoltà il sistema sanitario,” ha spiegato.

Raccomandazioni per il periodo influenzale

Utilizzare farmaci antipiretici per gestire i sintomi.

Evitare l’uso di antibiotici, se non espressamente prescritti dal medico.

Ricorrere al pronto soccorso solo in caso di sintomi gravi o complicazioni.

Con il picco ancora da raggiungere, seguire le raccomandazioni mediche sarà essenziale per evitare il sovraffollamento ospedaliero e gestire al meglio questa stagione influenzale.