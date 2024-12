Morto in Ucraina Aleksej Bugaev, ex calciatore della nazionale russa, aveva scelto il fronte per evitare il carcere

Aleksej Bugaev, 43 anni, ex difensore della nazionale russa, è morto mentre combatteva con l’esercito russo in Ucraina. Una storia di redenzione mancata.

La morte sul fronte

Aleksej Bugaev, ex calciatore russo con 7 presenze in nazionale e due partite agli Europei del 2004, è morto durante il conflitto in Ucraina. La notizia, riportata da fonti russe e confermata dal suo avvocato Anton Smirnov e dal padre Ivan, lascia dietro di sé una vicenda complessa e tragica.

Bugaev si trovava nel distretto militare settentrionale quando ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. Il suo legale ha spiegato che, al momento, è impossibile recuperare il corpo a causa degli intensi combattimenti in corso.

Dal calcio al carcere

La vita di Aleksej Bugaev è stata segnata da una carriera calcistica interamente disputata in Russia, con squadre come Torpedo Mosca, Lokomotiv Mosca, e Krasnodar, fino al ritiro nel 2010. Dopo il calcio, però, le sue vicende personali hanno preso una piega drammatica.

Nel 2019, Bugaev è stato condannato a quasi 10 anni di carcere per traffico di droga, dopo essere stato colto in flagrante con sostanze illegali destinate alla rivendita. Durante il processo, inizialmente negò le sue intenzioni di spaccio, ma successivamente ammise le sue colpe, mostrandosi pentito.

Dal carcere al fronte

Per evitare la lunga detenzione, Bugaev ha accettato di unirsi all’esercito russo, partecipando all’invasione dell’Ucraina. Una decisione che, secondo il suo avvocato, sperava potesse garantirgli la libertà anticipata. Tuttavia, dopo soli tre mesi, la sua vita è finita tragicamente sul fronte.

“Aleksej sperava di riscattarsi attraverso il servizio militare, ma le cose sono andate nel peggiore dei modi”, ha dichiarato il legale.

Un finale amaro

La storia di Bugaev è quella di un talento calcistico che, dopo aver calcato i campi degli Europei, non è riuscito a costruire una vita stabile fuori dal rettangolo di gioco. La sua morte sul fronte ucraino aggiunge un capitolo drammatico a una vicenda già segnata da errori e rimpianti.