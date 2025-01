Sparatoria a Japigia nella notte di Capodanno: ferito un giovane di 20 anni, è legato a Palermiti Jr

Un ragazzo è stato colpito al fianco da colpi di pistola a Bari. Operato al Policlinico, le sue condizioni non sono gravi. Indagini in corso.

L’episodio

Nella notte di Capodanno, un ragazzo di 20 anni è rimasto ferito nel quartiere Japigia di Bari, in via Giustina Rocca, a causa di alcuni colpi di pistola esplosi per strada. L’episodio ha richiesto l’intervento dei carabinieri, che hanno effettuato i rilievi sul luogo della sparatoria per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Il giovane, trasportato d’urgenza al Policlinico di Bari, è stato colpito al fianco e sottoposto a un intervento chirurgico. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Un nome già noto alle cronache

Il ragazzo ferito non è nuovo alle cronache locali. Sarebbe infatti una delle persone presenti alla tragica serata del 22 settembre scorso, quando, in una discoteca di Molfetta, la 19enne Antonella Lopez perse la vita. In quell’occasione, lo stesso 20enne e altri due giovani furono raggiunti da colpi di pistola.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno cercando di far luce sull’accaduto, verificando eventuali legami tra il ferimento di Capodanno e precedenti episodi di violenza. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui responsabili della sparatoria, né sulle possibili motivazioni dietro il gesto.