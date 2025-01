Italia quarta al mondo per export, FDI “Un risultato frutto dell’incessante lavoro diplomatico del Presidente Meloni”

Il nostro Paese si posiziona tra i leader globali del commercio internazionale, sostenuto da imprese competitive e politiche mirate all’espansione nei mercati esteri.

Il posizionamento dell’Italia nel commercio globale

L’Italia chiude il 2024 con un risultato straordinario: si conferma il quarto esportatore al mondo, un riconoscimento che premia la competitività delle imprese italiane e le politiche economiche mirate al rilancio del commercio estero. Il dato, evidenziato da Milano Finanza, colloca il nostro Paese al vertice del commercio mondiale, superando potenze storiche e rafforzando la propria posizione nel panorama globale.

Un successo costruito su solide basi

L’analisi condotta da Roberto Sommella su Milano Finanza individua una serie di indicatori che hanno contribuito a questo piazzamento di rilievo. Tra questi:

Saldo delle partite correnti in rapporto al PIL positivo

in rapporto al PIL positivo Competitività del costo del lavoro per unità di prodotto

Performance delle esportazioni , con una crescita costante nel 2024

, con una crescita costante nel 2024 Tasso di partecipazione alla forza lavoro in miglioramento

in miglioramento Indebitamento contenuto di famiglie e società

Questi elementi sottolineano la solidità economica del Paese, ottenuta grazie a un mix di politiche fiscali, sostegno all’innovazione e strategie per l’apertura ai mercati internazionali.

Le reazioni della politica

Il governo e le principali forze politiche hanno accolto il risultato con entusiasmo. Forza Italia, attraverso i propri canali social, ha sottolineato: “L’Italia cresce nel mondo! Grazie all’impegno delle nostre imprese e alle politiche per l’export sostenute dal Ministro Antonio Tajani, il commercio verso l’estero raggiunge risultati straordinari. 4° posto al mondo per export: un successo che porta valore, lavoro e orgoglio al nostro Paese.”

Anche Fratelli d’Italia ha celebrato l’obiettivo raggiunto: “Il rilancio della nostra Nazione passa anche dall’export: siamo quarti al mondo e abbiamo raggiunto 12 dei 13 obiettivi fissati dalla UE sui risultati economico-finanziari. Un risultato frutto dell’incessante lavoro diplomatico del Presidente Meloni.”

Prospettive per il futuro

Il posizionamento dell’Italia come quarto esportatore al mondo rappresenta un punto di partenza per ulteriori sviluppi. La capacità di innovare, sostenuta dalle eccellenze del made in Italy, e l’apertura a nuovi mercati globali saranno cruciali per mantenere e migliorare questa posizione.

Con questo traguardo, l’Italia si conferma una delle economie trainanti dell’Unione Europea e un player rilevante nel commercio internazionale, rafforzando la propria immagine di nazione resiliente e competitiva.