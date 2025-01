Bari, paura sul volo EasyJet: 16enne tenta di aprire il portellone, atterraggio d’emergenza

Un volo da Antalya a Londra è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Bari dopo che una giovane passeggera ha dato in escandescenze, creando panico tra i presenti.

Il caos a bordo e l’intervento della polizia

Notte di paura a bordo del volo EasyJet EZY8556, partito da Antalya in Turchia e diretto a Londra Gatwick. Durante il tragitto, mentre l’aereo sorvolava l’Italia, una ragazza di 16 anni ha avuto un comportamento violento che ha spinto il comandante a richiedere un atterraggio d’emergenza all’aeroporto di Bari-Karol Wojtyla.

La giovane, secondo i testimoni, ha aggredito altri passeggeri e membri dell’equipaggio, arrivando a tentare di aprire il portellone dell’aereo a mezz’aria. Una volta atterrati a Bari, la polizia italiana è salita a bordo e ha preso in custodia la ragazza. I passeggeri, costretti a pernottare nel capoluogo pugliese, hanno vissuto momenti di terrore durante l’incidente.

Il racconto dei testimoni: “Un inferno assoluto”

Secondo una passeggera intervistata dal Sun, il comportamento della sedicenne è degenerato rapidamente. La ragazza avrebbe iniziato con episodi di aggressività verbale verso una bambina seduta accanto a lei, arrivando a seguirla in bagno per continuare a molestarla. In seguito, l’adolescente ha urlato contro la madre della piccola, costringendo l’equipaggio a trasferire mamma e figlia nella parte anteriore dell’aereo.

Quando l’equipaggio ha cercato di far sedere la giovane, questa avrebbe iniziato a insultare i membri dello staff, minacciando di accoltellarli e tentando di aprire la porta dell’aereo. “Ha rotto la maniglia del portellone e lanciato le sue scarpe contro i passeggeri”, ha riferito un testimone, descrivendo l’atmosfera come “tesa e spaventosa”. I membri dell’equipaggio hanno cercato di trattenerla e calmarla fino all’atterraggio.

La risposta di EasyJet: “Sicurezza sempre al primo posto”

La compagnia aerea ha confermato l’episodio in una nota ufficiale: “Il volo è stato dirottato su Bari ed è stato raggiunto dalla polizia a causa di un passeggero che si è comportato in modo disordinato a bordo”. EasyJet ha inoltre elogiato la prontezza dell’equipaggio: “Il personale è addestrato per affrontare ogni situazione, e ha agito rapidamente per garantire la sicurezza del volo e dei passeggeri”.

La compagnia ha organizzato pernottamenti e pasti per i passeggeri rimasti bloccati a Bari, minimizzando così l’impatto dell’incidente.

Incidenti rari ma gravi

Nonostante episodi simili siano rari, EasyJet ha ribadito la sua politica di tolleranza zero verso comportamenti offensivi o minacciosi a bordo. La vicenda sottolinea l’importanza della formazione del personale di volo per gestire situazioni critiche, garantendo sempre la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio.